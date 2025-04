Deschamps: «Mbappé va por el buen camino para asegurarnos de que pueda jugar»

Ignacio Tylko Enviado especial a Leipzig Jueves, 20 de junio 2024, 19:02 Comenta Compartir

Lejos de confirmar la baja de Kylian Mbappé para el choque ante Países Bajos el seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que van a intentar que juegue este viernes con una máscara. Tampoco aclaró si en ese caso sería titular o partiría desde el banquillo.

¿Mbappé? «Todo va en el buen sentido. Ya le hemos hecho entrenar y lo va a volver a hacer. Va por el buen camino para intentar que esté disponible y asegurarnos de que pueda jugar», respondió Deschamps con una sonrisa un tanto irónica. ¿Qué implicaría la ausencia de Mbappé?, se le insistió: «Escuchad, ponéis una ecuación que igual no es para mí. Habrá conversaciones con los jugadores respecto a quién comience de titular o no. Todos están preparados. No quiero hacer ningún caso particular de la gestión de grupo».

Más risas aún al preguntarle si el llamamiento político de Mbappé para acabar con los extremos perturba a la estrella y también a la selección. «No tengo memoria. Tengo una memoria selectiva. En el primer partido me impliqué como el resto de jugadores. En la primera rueda de prensa, las ocho primeras preguntas no fueron de fútbol. Supongo que esto alimenta el debate, pero no hay nada respecto a Mbappé, no hay nada de perturbación en el grupo. Mbappé está en el grupo, no le afecta lo que pasa en el exterior. Está tranquilo».

La clave del partido

Sobre el partido, aventuró que no será igual que los de clasificación para la Eurocopa, con éxito de los galos sobres los neerlandeses, y aportó alguna clave. «Hay que intentar limitar su ataque porque pueden ponernos en complicaciones. Cada partido no es la misma situación, tampoco el sistema. Un sistema híbrido con balón o sin él. Todos trabajamos, yo lo hago con mis analistas de vídeo».

Confirmó que los tocados Giroud y Upamecano iban a ejercitarse en el propio escenario del choque y también se refirió a la mejoría del madridista Tchouaméni, suplente por su estado físico pero también por una cuestión de galones. «Los pasos que ha realizado, la cicatricación de su herida es buena. Está previsto que pueda estar disponible. Luego, el status... Cuando estábamos antes de la Eurocopa, ya dije que todos los medios pueden ser titulares. Todos no pueden jugar. Tchouaméni, está en mejores condiciones que durante el primer partido, en el que no le utilizamos. Estaba disponible. Había jugadores más preparados que él. Habrá un segundo partido, un tercero...».