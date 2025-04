Cristiano, el futbolista que inspiró a Mbappé

Doce días antes del inicio de la Eurocopa, el pasado 3 de junio, Mbappé publicaba en sus redes sociales la emoción que sentía tras el ... anuncio del Real Madrid en el que comunicaba que el francés había firmado un contrato con el club blanco para las cinco próximas temporadas. El delantero galo escribió un cariñoso mensaje de bienvenida junto a cuatro fotos, todas ellas de su paso por Valdebebas en diciembre de 2012, cuando estaba a punto de cumplir catorce años y estuvo un par de días en la Ciudad Deportiva blanca con el cadete B.

Una de esas imágenes era con Cristiano Ronaldo, «el amor» de su infancia, como él mismo ha confesado en varias ocasiones, al que se enfrenta este viernes en el Portugal-Francia de cuartos, del que saldría el rival de España si es que elimina a Alemania: «Es un honor enfrentarme a él. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. Solemos estar en contacto y me da buenos consejos. Poco importa lo que pase después del partido porque seguirá siendo una leyenda», dijo el jueves el francés en el Volksparkstadion de Hamburgo, sede del partido.

Aquel primer mensaje de Kylian como madridista recibió millones de comentarios, pero seguramente el más especial fue del propio Cristiano: «Es mi turno para verte. Emocionado por observar cómo iluminas el Bernabéu. ¡Hala Madrid», escribió el luso. «Hay que apreciar lo que ha sido y lo que es. Admiro la grandeza del jugador, un jugador único. No habrá nadie como él. Ha marcado la historia del fútbol, ha inspirado a generaciones y ha marcado a un montón de personas».

Un flechazo, Real Madrid mediante

El flechazo de Mbappé con Cristiano empezó cuando el luso fichó por el Madrid en 2009. Fue dos años antes de que él entrara en el INF, el Instituto Nacional de Fútbol de Clairefontaine, la sede de la Federación Francesa de Fútbol. Allí ya mostraba su pasión por el Real Madrid y por Ronaldo, de quien no paraba de hablar, imitar y ver. Lo hacía a todas horas en vídeos de YouTube y dormía junto a él en las paredes de su habitación, empapeladas por imágenes del portugués: «Algunos niños tienen pósters de superhéroes en las paredes de su habitación. Mis amigos y yo las cubríamos con futbolistas y yo tenía muchos de Cristiano».

El partido de esta noche en Hamburgo (21.00 horas, La 1) podría ser el último cara a cara de Mbappé y Ronaldo. Hasta la fecha se han enfrentado en cuatro partidos oficiales, con cinco goles para Cristiano y ninguno para Mbappé, y en ninguna ocasión logró ganar el equipo del francés. Han sido dos victorias para el luso, ambas con el Madrid ante el PSG (3-1 e 1-2 en la Champions de 2018), y dos empates, ambos a nivel de selecciones (0-0 en la fase de grupos de la Liga de las Naciones de 2020 y 2-2 en la Eurocopa de 2021, también partido de la primera fase).

Ha habido un quinto partido entre ellos, pero amistoso. Ahí sí marcó Mbappé y, además, se llevó la victoria. Fue en el 4-5 del PSG ante una selección de jugadores de la liga árabe, partido jugado en enero del pasado año, solo dos semanas después del aterrizaje de Ronaldo en tierras saudíes.

Elevar el nivel

Sobre sus hombros, el peso de clasificar a sus respectivos países para las semifinales, pero para eso tendrán que elevar considerablemente el nivel y el acierto que están mostrando en esta Eurocopa. Mbappé tiene la excusa de la máscara que, claramente, no le permite jugar en condiciones normales y eso le está afectando negativamente. De los 69 remates de Francia en la Eurocopa, 15 han sido de él y seis de ellos a portería, para un solo gol, de penalti, ante Polonia en la tercera jornada de la fase de grupos: «La usaré hasta el final de la competición. Solo puedo darle las gracias, porque sin ella no jugaría. No soy un jugador que busca excusas. Ante Portugal hay que estar al 100% y ser veloz. Son unos cuartos de final de Eurocopa y estoy preparado para guiar a mi equipo a la semifinal».

En el caso de Cristiano, sorprende que sea el jugador que más disparos ha realizado en el torneo (20) y aún no se haya estrenado. De hecho, en los cinco Mundiales y cinco Eurocopas que había jugado hasta Alemania vio portería. Aquí, ni de penalti ha podido aún lograrlo. Hoy sería el día idóneo para estrenarse. Un último baile de Cristiano, justo delante de Mbappé, al que inspiró y hoy es su heredero.