Eriksen vuelve contra todo pronóstico

No fue la final ni tampoco el partido más espectacular del torneo. Pero posiblemente el Dinamarca-Finlandia jugado en el Parken de Copenhague el 12 ... de junio de 2021 acabó siendo el duelo más recordado de la última Eurocopa. Porque ese día, en un ambiente festivo, el mejor jugador de la selección danesa, Christian Eriksen, cayó desplomado sobre el césped y dejó la imagen más impactante del evento. De la fiesta al drama en un abrir y cerrar de ojos. Eriksen sufrió un paro cardiaco en pleno partido y esquivó la muerte. «Cuando estaba en la ambulancia y fui consciente de que lo había pasado me di cuenta de que estuve muerto unos segundos», confesó meses después el capitán de Dinamarca.

«Estaba ansioso por jugar el partido en el Parken, delante de nuestra gente», recuerda Eriksen. «Todo era como siempre. La adrenalina, la excitación. Mucha intensidad, como en cualquier otro partido», comenta el actual jugador del Manchester United, que este domingo vuelve a jugar un partido de fase final de Eurocopa, frente a Eslovenia. «Recuerdo cantar el himno nacional. Me sentía bien. No había indicaciones de nada. No me podía imaginar lo que iba a pasar, pero pasó», explica el futbolista, de 32 años.

A los 42 minutos del partido, el 10 de Dinamarca se desplomó tras devolver una pelota. No falló el pase, pero perdió el conocimiento. «Recuerdo que Maehle hace un saque de banda, la pelota me golpea y la paso con la espinilla. Siento un pequeño calambre en la pantorrilla y entonces, (chasquea los dedos) me voy», contaba el propio jugador seis meses después en televisión. Era su primera entrevista tras el colapso y batió todos los índices de audiencia.

Simon Kjaer, ex del Sevilla, fue uno de los primeros en comprender que su amigo sufría un problema grave. Convocó a los médicos, le dio los primeros auxilios a Eriksen, organizó a todos sus compañeros para cubrir los trabajos de reanimación y consoló a Sabrina, la mujer de Eriksen. En minutos, el pánico se apoderó del Parken. Pero Kjaer no perdió los nervios y ejerció de capitán. Él y su amigo Eriksen eran los líderes de aquella selección. Y hoy, tres años después, lo siguen siendo.

Porque Eriksen, a diferencia de la mayoría de futbolistas profesionales a quienes el corazón le falla en pleno partido, no se ha retirado. Quiso seguir jugando a primer nivel y lo ha logrado. Por aquel entonces jugaba en el Inter de Milán y fue operado para evitar futuros problemas cardiacos. No le permitieron seguir jugando con ellos tras la intervención debido a la legislación italiana. No lo permite. Pero el danés se negaba rotundamente a colgar las botas y volvió a un terreno de juego 259 días después, defendiendo la camiseta del modesto Brentford. Tras unos meses espectaculares en la Premier League con el Brentford, el Manchester United lo fichó.

No teme otro colapso

El círculo se va a cerrar en Alemania. Es algo así como el final soñado para Eriksen, quien volverá a liderar a su selección en una Eurocopa, sin el más mínimo temor a que lo sucedido hace tres años en aquel partido contra Finlandia vuelva a repetirse. «No tengo miedo a que me vuelva a pasar. La gente puede dejar de preocuparse porque no planeo colapsar de nuevo», dijo hace unos días.

Eriksen, que estuvo en la órbita del Real Madrid en el verano de 2020, es posiblemente el canterano del Ajax que más lejos ha llegado en la última década. Estuvo en Ámsterdam tres años y ganó tres ligas y una copa. Ese 2010 se convirtió en el debutante más joven en la selección danesa desde Michael Laudrup. Morten Olsen lo convocó para el Mundial de 2010 y fue el jugador más joven en participar en esa Copa del Mundo en Sudáfrica.

Con 21 años ya estaba jugando en la Premier, en el Tottenham. Y estos dos años en el Manchester United se ha convertido en un suplente de lujo. Como la vida de Eriksen está llena de segundas oportunidades, en esta Eurocopa tiene la ocasión de resarcirse de lo sucedido en la anterior y, de paso, quitarse el mal sabor de boca del Mundial de Catar, donde los daneses ofrecieron un rendimiento decepcionante. Perdieron ante Francia (1-2) y Australia (0-1) y empataron con Túnez (0-0), quedando eliminados a las primeras de cambio. Ahora, el chico que ama el fútbol porque su padre era el entrenador del Middelfart G&BK, el equipo de su pueblo, quiere su revancha.