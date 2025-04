Griezmann: «Mbappé es excepcional, pero lo de Cristiano es algo jamás visto»

Ignacio Tylko Enviado especial a Leipzig Jueves, 20 de junio 2024, 18:44 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

«Kylian está muy bien, con la nariz un poco inflamada. Veremos sus sensaciones finales», aseguró un sonriente Antoine Griezmann, sin revelar si el astro parisino jugará en el partido que enfrenta este viernes a Francia y Países Bajos en Leipzig con el liderato de grupo de la Eurocopa en juego. El hecho de que saliera el segundo capitán de la selección francesa ante los medios en la previa del partido y no Mbappé, el habitual, podría interpretarse como una pista, pero todo es incertidumbre.

Era obligado preguntarle al Principito cómo se adaptará en el caso de que Mbappé no participe al menos de inicio. «Es todo el equipo el que debe adaptarse si no está. No sé si jugará o no ahora mismo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, cambiará mucho si no le tenemos. De todas formas, cada partido es una historia».

En el plano político, se desmarcó de Mbappé y evitó pronunciarse sobre las próximas elecciones legislativas en Francia. «Las cosas políticas son muy privadas, yo creo. Yo estoy aquí como jugador de fútbol. Sé que tengo mucha notoriedad, solo quiero decir que vayáis a votar y toméis vuestro tiempo en ello«.

De vuelta al césped, asumió Griezmann su discreto partido ante Austria. «Es verdad que toqué menos balones. Intenté encontrar los espacios, ser el enlace con los delanteros. No fue un partido en el que puedo decir que estuviera muy bien. Tenemos otro encuentro difícil y espero intervenir más».

Griezmann alabó a Ronald Koeman, quien fue su jefe en el Barça. «Ronald es un entrenador que me gustó bastante. Siempre me ha dicho lo que realmente piensa, lo que no ocurre con todos los técnicos. En la selección de Países Bajos, adoro su estilo de juego. Ha tenido muchos lesionados, han perdido a un jugador clave como De Jong, que para mí es el mejor de la selección. Es un equipo que domina sus puntos fuertes y depende de nosotros encontrar sus puntos débiles«.

La clave del éxito

Sonrió de nuevo al preguntarle si Francia aburre y habló sobre la clave del éxito de Deschamps. «Siempre ha tenido la aptitud para cambiar los partidos tácticamente. Después, es un entrenador que, como cuando era jugador, gana, que sabe gestionar bien los momentos de presión. Lo vemos y lo sentimos dentro del vestuario».

Inevitable referirse a las diferencias que advierte entre el Atlético y Francia, entre Simeone y Deschamps. «En el Atlético juego más centrado en la definición, con Francia guardo más la posición. Marcar no es algo que busco absolutamente siempre, mi objetivo es ganar, si marco está bien, pero si gano es mejor».

No le gustó mucho la pregunta sobre la comparación entre Mbappé y Cristiano Ronaldo, pero no rehusó la respuesta. «Lo que está haciendo ahora Mbappé es excepcional. Lo que ha hecho Cristiano es algo jamás visto. Hay que separarles. Diferenciarles. Parar de comparar uno con el otro. Incluso con Leo Messi. Cada uno tiene su estilo de juego, cada uno tiene su forma de hacer historia. Hay que disfrutar de ambos. Espero que Mbappé gane esta Eurocopa».