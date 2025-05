«España no es un país racista, pero hay racistas y hay que sancionarlos»

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 27 de junio 2023, 21:11 Comenta Compartir

El dombenitense Jesús Gil Manzano ya no caminará solo por los campos de Primera División. Otro extremeño, profesor en excedencia, Francisco José Hernández Maeso –aunque nacido en Bruselas en 1988– ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol para la máxima categoría del deporte rey español. Una noticia que le coge camino de la playa, desde donde el lunes atiende a este periódico eufórico al ver cumplido su sueño. Una charla en la que repasamos con él su trayectoria, su introducción al mundillo de una profesión tan denostada como la suya y los temas candentes del gremio como el VAR o el racismo.

–Creo que la noticia le ha cogido en plenas vacaciones.

–Iba con el coche caminito de la playa y he tenido que parar con la emoción. Las primeras horas de las vacaciones las he dejado aparcadas. Lo hubiese firmado en cualquier momento. Lo que haga falta.

–Supongo que muy contento tras conocer la designación. Llegar a la élite no es nada fácil. Son muchos los que se quedan por el camino.

–Es un sueño hecho realidad. Es la frase que siempre se dice pero en este caso es completamente verdad. Hay muchísimo trabajo detrás, muchos años de entrenamiento, de estudio para conseguir lograr este ascenso.

–Es curioso lo de sus ascensos porque de Segunda B a Segunda estuvo diez años y entre Segunda y Primera apenas han sido tres.

–Es verdad que el paso de Segunda B a Segunda fue muy complicado y fueron diez temporadas. Quitando la primera de ellas, en las nueve siguientes hice el playoff. Fue un ascenso a base de mucha constancia, perseverancia, trabajo. Ahora me llega este ascenso en tres años, pero siempre trabajando mucho, intentando mejorar en cada partido con el sueño que quería conseguir.

–También resulta curioso que ya debutó en Primera en el 2016 en un Sevilla-Alavés cuando se lesionó Mateu Lahoz, que ahora acaba de retirarse. ¿Qué recuerda de aquello?

–Exacto. Yo estaba de cuarto árbitro y Mateu se lesionó, creo que del gemelo o del sóleo y no pudo continuar pese a que lo intentó. Así que tuve que salir los últimos 20-25 minutos, y claro, yo era árbitro de Segunda B y la verdad es que es un debut que ninguno queremos tener, por la lesión de un compañero. El debut soñado es el que yo tendré en el primer partido de liga.

–Estará deseando que comience la liga pese a que esté de vacaciones. El calendario ha salido hace días.

–Jaja. Me ha dado tiempo a mirar ya el calendario y ver los partidos de las primeras jornadas.

–¿Y qué prefiere, un plato fuerte para empezar o mejor algo menos mediático no vaya a ser que la 'fastidie'?

–El que toque. El partido que me den e iré a darlo todo.

–Va a hacer historia porque nunca habíamos tenido dos árbitros en Primera División desde que está este sistema de categorías.

–Sí, se ha hecho historia en ese sentido y te puedes imaginar el orgullo que supone para mí compartir la categoría con Jesús (Gil Manzano), que es un referente y he salido con él de cuarto árbitro y tenemos una relación fenomenal.

–Pues ya casi me ha contestado mi siguiente pregunta, la opinión que tiene de él.

–Es un referente, pero no ya para los árbitros extremeños, sino para todos a nivel nacional. Es internacional y élite, la mayor categoría que existe. Tuve la suerte de aprender de él.

–Ahora ya le puede tratar de tú a tú.

–(Risas). Siempre hemos tenido muy buena relación, independientemente de la categoría de cada uno.

Hacer historia «Es un orgullo para mi compartir la categoría con Jesús (Gil Manzano), que es un referente» Francisco José Hernández Maeso Árbitro de Primera División

–En realidad no es extremeño de nacimiento ya que nació en Bruselas pero se ha criado en Badajoz.

–Sí y no. Te explico. Mis padres eran docentes y se fueron a trabajar allí, y yo nací allí, pero cuando tenía dos años regresaron y con 8 se volvieron a ir para allá. Con 14 regresé a Badajoz. Fueron dos etapas.

–Y con 14 se mete en el lío este del arbitraje. Siempre se ha dicho que el que no vale para futbolista se hace árbitro. Usted lo intentó en Bélgica y en el Don Bosco pacense.

–(Más risas). También sí y no. Es verdad que tampoco hubiera llegado yo a grandes categorías como futbolista. Siempre me encantó jugar al fútbol, pero un día un amigo de la pandilla de mi hermana, que era árbitro, me dijo que probara y me encantó. Y hasta hoy. Creo que no me equivoqué.

–Yo creo que cuando uno llega tan alto es porque tiene una verdadera vocación.

–Eso es. Yo jugaba y arbitraba a la vez, hasta que en la actual Primera Extremeña me dijeron desde el comité que no podía hacerlo y, o pitas o juegas. Me decidí a lanzarme por el silbato.

–El próximo paso será ya la internacionalidad...

–La gente que me conoce sabe que soy muy prudente. El próximo paso será el primer partido en Primera que tenga.

–Partido a partido.

–Exacto, partido a partido.

¿Por qué el arbitraje? «Me encantaba jugar al fútbol, pero cuando estaba en Primera Extremeña tuve que decidirme» Francisco José Hernández Maeso Árbitro de Primera División

–Es profesor en excedencia.

–Sí, soy profesor de Formación Profesional en Gestión Administrativa. Soy funcionario en excedencia y llevo así los tres años desde que subí a Segunda, que ya tenemos contrato profesional con la federación española.

–En una entrevista con este periódico hace muchos años dijo que los maestros eran los mejores árbitros. ¿Lo sigue pensando?

–Sí, sí. Seguramente sea por la gestión de personas, tanto por un profesor en la escuela como por un colegiado en el campo. También influenciado desde casa, con mis padres docentes y vi ese símil entre los dos trabajos.

–¿Y cómo ve su profesión en la actualidad, siempre tan criticada y en el punto de mira?

–Criticada porque siempre ha sido criticada y desgraciadamente no nos escaparemos de eso. Pero los datos a nivel internacional están ahí y los árbitros españoles son los más solicitados en competiciones europeas.

–Tema VAR. Se suponía que su implantación supondría menos polémica porque es una gran herramienta, pero no sé si hemos mejorado mucho en eso.

–Sinceramente, creo que la implantación del VAR fue muy positiva. Lo que pasa es que es una pena que se ponga el foco en los pocos errores que se cometen y no en los centenares de aciertos a lo largo de la temporada. Está sucediendo eso y es una pena. Somos personas, en el campo y en el VAR, pero son pocos los errores.

–Considera que el público ha mejorado su actitud, por ejemplo, el caso del racismo. ¿Ve alguna solución o es un imposible?

–La solución es educacional. A nivel de la familia, la escuela, etc. No creo, o mejor estoy seguro de que España no es un país racista, pero hay algunos racistas y habrá que sancionarlos de la manera que sea necesaria.

Comenta Reporta un error