Ernesto Sánchez: «Si conseguimos el ascenso sería un pelotazo»

Ernesto Sánchez es consciente de que Primera Iberdrola ya no es un anhelo platónico de un romántico que suspira por un amor idealizado y casi ... de ficción. «Después de la victoria ante el Córdoba, veo difícil que del sexto para abajo puedan sumar tantos puntos como para pasarnos. Y a partir de ahí, miraremos cotas mayores».

Las palabras del técnico del Cacereño Femenino denotan prudencia y paciencia, pero el objetivo de la élite ha dejado de ser un suspiro vano que se pierde entre una bruma de proyecciones etéreas. El conjunto verde ha mirado a los ojos a la primera plaza y lo que parecía un coqueteo esporádico se ha convertido en toda una declaración de intenciones, exprimiendo sus armas de seducción para conquistar un liderato que posee otros dos pretendientes que intensifican sus cortejos.

Pero aunque el corazón palpita con vigor, la mente permanece fría y se carga de argumentos racionales para que la emotividad no desvíe la atención. «No queremos pensar en eso y que luego sea un palo si no se consigue, porque nuestro presupuesto y trabajo está enfocado para acabar entre los cinco primeros». La presión es la palabra maldita y el enemigo a batir. Ya sufrieron con virulencia el peso de una responsabilidad que no les correspondía. «A mitad de temporada estábamos primeras, todo el mundo hablaba de ascenso y eso nos vino mal porque encadenamos resultados que no eran buenos y nos bajamos de la nube». En los dos últimos meses de 2021 sumaron seis partidos sin ganar, con cuatro derrotas, el momento más crítico del curso, del que se repusieron. «A la mínima que te relajas te bajan porque hasta el último te puede hacer daño. Nosotros hemos perdido más puntos con la gente de abajo, en partidos que a priori parecen fáciles pero que luego se complican, como ante el Pozoalbense, Elche y La Solana». Contra esos dos últimos rivales se repitió un escenario con guarismos altos que incomoda al Cacereño. «A mí me gustan los equipos ordenados, de manera que en partidos con muchos goles y de ida y vuelta solemos perder porque no estamos acostumbrados».

Este sábado (12.00 horas) se miden primero contra segundo con tres puntos de diferencia entre ellos. El campo de Guadalentín del Alhama pondrá en liza la batalla por un liderato que ahora mismo portan las murcianas, que además cuentan con la ventaja del golaveraje por el triunfo (2-4) de la primera vuelta. Imbatido en su feudo, no será una empresa fácil. «En dos años solo ha perdido un partido en casa, y fue en la Copa de la Reina frente al Real Madrid. Cuentan con mucho apoyo de la grada. Son fuertes pero defensivamente a veces les cuesta», analiza.

La lectura positiva es que afrontan el duelo más exigente con «la plantilla completa, físicamente muy bien, en el mejor momento, acumulando bastantes partidos sin perder y anímicamente se atreven a hacer más cosas». Falta le va a hacer tener a su escuadrón en perfecto estado de revista, porque tras ese escollo la siguiente cita le depara otro enfrentamiento de enjundia en Pinilla contra el Granada, tercero. Ernesto Sánchez considera que las nazaríes cuentan con más talento y quilates en sus filas, pero tanto el Cacereño como las murcianas comparten cierta idiosincrasia. «El Alhama es más equipo, le faltan estrellas, pero como bloque es brutal. Somos parejos en cuanto a estructura continuista. Eso permite sacar más rendimiento y da estabilidad al grupo aportando un plus de competitividad».

Éxito en los fichajes

Y los fichajes también han funcionado. «En verano, si no me veo 100 partidos no veo ninguno. No somos un club que pueda ofrecer un sueldo alto, somos humildes, miramos perfiles de futbolistas de equipos descendidos, como Edna, que jugaban poco en sus clubes, de la zona baja; a las que destacan no podemos traerlas».

Ernesto Sánchez cumple su cuarta campaña de esta segunda etapa, en la que ha logrado meter al equipo en Reto, un playoff la pasada campaña y en este 2022 pelean por todo. «El club quería dar un paso adelante, acepté y marcamos una línea a seguir clara, apostar fuerte por la cantera y tener un primer equipo competitivo». El filial tiene en su mano subir a Tercera en la última jornada y «eso ayuda a que un club que no es económicamente fuerte fiche a jóvenes valores para tenerlas a medio caballo».

En cuanto a las claves del éxito, recalca, sobre todo, la unidad del grupo, «hay muchas nacionalidades, pero han cohesionado bien, tanto dentro como fuera del vestuario». Reconoce que las incorporaciones en la medular les han permitido «marcar el ritmo en los encuentros y dominar el balón», algo de lo que antes carecían. Todo ello unido a la garra, intensidad y un trabajo físico que les ha permitido sacar réditos en los finales de los duelos.

Más allá del discurso preceptivo de entrenador, Ernesto Sánchez se permite la licencia de fantasear con lo que sería «un sueño, el ascenso a la máxima categoría en el momento de eclosión del fútbol femenino. Si conseguimos inscribir el nombre del Cacereño ahí, sería un pelotazo para la región, las jugadoras y el cuerpo técnico».

El conjunto verde prepara sus mejores galas y ensaya sus pasos maestros para convertirse en la reina del baile de fin de curso.