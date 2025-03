Eriksen, del paro cardíaco al 'Teatro de los sueños'

daniel panero Domingo, 17 de julio 2022, 17:22 Comenta Compartir

Christian Eriksen está de vuelta al fútbol de élite. El jugador danés, que sufrió un paro cardíaco hace trece meses durante la disputa de la pasada Eurocopa, ya es nuevo jugador del Manchester United. Tras una temporada en la que regresó a los terrenos de juego de la mano del Brentford en la Premier League, los Red Devils y el nuevo proyecto de Erik ten Hag han apostado por él y le han ofrecido un contrato hasta el 30 de junio de 2024, un regreso exprés a la cima de la que salió de forma abrupta a pie de campo.

Hace apenas trece meses, el 12 de junio de 2021, el fútbol mundial contuvo la respiración. Christian Eriksen, rutilante estrella del Inter de Milán y de la selección de Dinamarca, yacía en el suelo, inconsciente después de sufrir un paro cardíaco. Sus compañeros lo rodearon para evitar que se viera el estado del jugador y parecía el fin de una carrera meteórica. «Estoy de espaldas cuando me despierto y siento a los médicos presionándome. Luché por respirar y luego escuché voces débiles y médicos hablando», aseguró meses después al recordar los instantes en los que se debatió entre la vida y la muerte. «Estuve muerto cinco minutos», llegó a decir el propio jugador.

El suceso pilló a Eriksen en uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva. Su apuesta por el Inter salió a la perfección, ganó la Serie A y era un auténtico líder para la selección danesa cuando se le paró el corazón. El incidente supuso una pausa para él. El ex del Ajax o el Tottenham, entre otros, finalizó su contrato con el club italiano y comenzó una maratón de pruebas médicas plagada de incertidumbre que tenía un objetivo claro, volver. «Le dije a mi mujer que me retiraría, pero que no le sorprendiese si cambiaba de opinión», aseguró Eriksen, que estaba dando pasos hacia una recuperación que incluía medidas de precaución. Volvería, pero tendría que hacerlo con un desfibrilador no aceptado por la Federación Italiana de Fútbol. La alternativa iba a ser un campeonato que ya conocía, la Premier League.

Siete meses después del paro cardíaco, el Brentford Football Club llamó a su puerta y le ofreció la posibilidad de volver a los terrenos de juego con un contrato de un año. Una prueba para el danés y un chollo para 'The Bees'. «Hemos aprovechado una oportunidad increíble para traer un jugador de clase mundial. Ha trabajado mucho por su cuenta. Está en forma y espero verlo trabajar con los jugadores y el personal para volver a su nivel más alto», aseguró Phil Giles, director de fútbol del club londinense. No le faltaba razón, Eriksen estaba en forma y lo iba a demostrar en seis meses en los que se iba a convertir en la brújula del equipo de Thomas Frank que se salvó del descenso de forma holgada, con once puntos de ventaja y una racha de 22 puntos de 33 posibles cuando el danés estuvo en el terreno de juego. Eriksen fue el líder y aportó un gol y cuatro asistencias en once encuentros, un bagaje que confirmaba su regreso a la élite.

Un timón para el United

El rendimiento de Eriksen no pasó inadvertido para nadie. El Brentford quiso extender su contrato de seis meses pero se topó con que ya eran varios los clubes que habían llamado a la puerta del jugador. Uno de ellos fue un Manchester United, que inicia este curso un proceso de reconstrucción de la mano de Ten Hag. El técnico neerlandés presionó para la llegada de un centrocampista que puede ser clave en su sistema de juego tras la salida en la medular de Paul Pogba. Eriksen, de 30 años, ficha por los Red Devils hasta 2024 y dice adiós de forma definitiva al episodio más duro de su carrera. Está de vuelta en uno de los equipos más importantes del fútbol europeo.

