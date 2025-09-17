Los equipos placentinos y el Piornal, primeros líderes

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La primera jornada de la Primera División Extremeña no pudo empezar mejor para los equipos placentinos, que se estrenaron con victorias convincentes, acompañados en lo más alto de la tabla por el recién ascendido Piornal.

La Unión Polideportiva Plasencia, con un proyecto mucho más ambicioso que el del curso pasado, cumplió los pronósticos en el debut liguero ante el Talayuela (2-0). Los blanquinegros resolvieron en la segunda parte. Antonio adelantó a los suyos desde el punto de penalti en el minuto 69 y, ya en el tiempo de descuento, Sergio Plata firmó el 2-0 tras culminar una contra.

El Ciudad de Plasencia, vigente campeón, tampoco falló en su visita al Torrejoncillo. Xule puso el 0-1 en el minuto 23, pero Edu Corrales transformó de penalti el 1-1, Alberto Núñez y el propio Xule sentenciaron antes y después del descanso (1-3). Una victoria que confirma la solidez del conjunto de la capital del Jerte.

El otro gran protagonista fue el Piornal, que en su regreso a la categoría logró un triunfo de prestigio en su campo ante el Torreorgaz. Los goles de Adrián Moreno y Alejandro Clemente, ambos en la recta final, sellaron un 2-0 que coloca a los piornalegos en la parte alta de la tabla.

También arrancaron con victoria el Arroyo, que sufrió en el campo del Chinato pero que ganó 1-2 con un tanto de Sergio Bermejo en el descuento, y el Moraleja, que se impuso al Amanecer por la mínima (0-1, Álvaro Mateos). En cambio, el Trujillo se tuvo que conformar con un empate trepidante en Cabezuela, tras no poder aguantar el 2-3 parcial con el que se retiró al descanso. El doblete de Mario Domínguez sostuvo a los locales. Por último, el Malpartida ganó 0-1 al Moralo B gracias a un gol de Krishna Paramio.