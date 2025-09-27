Los equipos extremeños buscan su primer triunfo del año

Redacción BADAJOZ. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La tercera jornada de la División de Honor juvenil llega con urgencias para los equipos extremeños, que aún no saben lo que es ganar en este arranque liguero. En seis encuentros disputados entre los tres representantes, el balance es desolador: cinco derrotas y un empate. Este pobre inicio les ha condenado a ocupar, de manera conjunta, las plazas de descenso.

El primero en entrar en escena será el Diocesano, que visitará este sábado, a las 16.00 horas, al Rayo Ciudad de Alcobendas. Los cacereños viajan con la mochila vacía de puntos y con la obligación de puntuar frente a un rival que ha sumado cuatro unidades en sus dos primeros compromisos.

Una hora más tarde, a las 17.00, La Cruz Villanovense recibirá al Trival Valderas de Alcorcón. Los serones, colistas de la categoría, necesitan romper la mala dinámica ante un adversario que llega reforzado tras golear al Badajoz por 3-0 en la pasada jornada. El choque se presenta clave para empezar a escalar posiciones.

Por último, el Badajoz cerrará la participación extremeña recibiendo al Rayo Vallecano a las 18.00 horas. Los pacenses, con un solo punto en su casillero, se medirán a un conjunto madrileño con aspiraciones de zona noble, pero que tampoco ha tenido un arranque sólido, y acumula una victoria y una derrota.