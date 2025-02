Los equipos extremeños buscan su primera victoria

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 17 de septiembre 2022, 07:42 Comenta Compartir

Tercera jornada de competición para los equipos extremeños de División de Honor Juvenil y una nueva reválida para corregir el discreto comienzo de liga que han protagonizado en estas primeras fechas. En seis partidos entre los tres conjuntos de la región, ni una sola victoria. Y lo que es peor, ni un solo gol en el cómputo general de los 540 minutos. Pero el fútbol, como la vida, siempre concede nuevas oportunidades, y este fin de semana ha de servir como punto de inflexión.

El que ha tenido un arranque más gris ha sido el Badajoz, que ha salido goleado en las dos jornadas. En la primera, ante un gigante como el Real Madrid. En la segunda, en casa, ante un modesto como el Rayo Alcobendas.

Con esa condición de colista, el Badajoz se presenta este sábado en Vallecas (18.00) para tratar de sorprender a un Rayo que también está teniendo un inicio irregular. Sorprender o, al menos, corregir los errores defensivos que está sufriendo, algo normal porque sigue en proceso de construcción.

Para el domingo quedan los partidos de los otros dos equipos extremeños. A las 12.00, La Cruz Villanovense recibe a un Atlético de Madrid que comparte el primer puesto con el Real Madrid y el Alcorcón y que firma el pleno tanto en la liga como en la UEFA Youth League.

A pesar de esa tarjeta de presentación, La Cruz Villanovense buscará al menos competir y mejorar la imagen ofrecida en las primeras semanas.

A las 18.00 del domingo, el Diocesano cierra la tercera jornada en el campo del Rayo Alcobendas. No le están yendo mal las cosas en su regreso a la élite del fútbol base nacional, ya que, aún no ha ganado y no ha visto puerta, tampoco ha recibido un solo gol en 180 minutos.

Ahora tendrá que verse las caras ante un conjunto, el Rayo Alcobendas, que se presenta como rival directo en la lucha por mantener la categoría, aunque ya fueron capaces de ganar de forma solvente en Badajoz.