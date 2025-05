Los equipos extremeños acaban la primera vuelta con la mente puesta en alejar el peligro

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 17 de diciembre 2022, 11:43 Comenta Compartir

Última jornada del año y última jornada de la primera vuelta en la División de Honor Juvenil. Una decimoquinta fecha que vuelve a repetir el escenario habitual para los equipos extremeños, es decir, una inacabable batalla por eludir los puestos de descenso. Un objetivo que de momento solo está cumpliendo La Cruz Villanovense, pero que ahora mismo se siente más amenazada que nunca por los últimos cuatro puestos. Y eso sucede porque el equipo serón suma tres derrotas seguidas en las que no ha sido capaz de ver puerta. Este sábado (16:00 horas) tiene una nueva oportunidad de romper esa mala racha. Los buscará en el Anexo ante un Real Valladolid que no está mostrando el alto nivel temporadas anteriores, pero que siempre es peligroso fuera de casa. Si no consigue puntuar, La Cruz Villanovense podría caer a puestos de descenso.

El Badajoz

También el Badajoz juega este sábado en casa a partir de las 16:00 horas. Se enfrentará a la Cultural Leonesa en uno de esos partidos a los que de forma recurrente se los cataloga como final anticipada. Algo de final sí que tiene, ya que la Cultural apenas saca dos puntos a los pacenses y ambos están en zona peligrosa. Una victoria del Badajoz, que llega con la moral alta tras empatar en Cáceres, podría sacarle de la zona de descenso.

Diocesano

Y para el Diocesano, esta última jornada de la primera vuelta también tiene reservada otra de esas finales anticipadas. Y además, en una situación muy parecida a la del Badajoz. Se mide este domingo a las 13:00 en el campo del Sporting Hortaleza. Los cacereños, en descenso, están a dos puntos de los madrileños, por lo que un buen resultado podría revertir la clasificación.