La energía que necesita Badajoz

Juli Cruz es el hombre orquesta del GV Energía Albroksa. Antiguo jugador, entrenador actual, hijo del presidente, vicepresidente, esposo de la secretaria, portavoz del club ... desde el río hasta el mar, defensor a ultranza de sus derechos, incluso reivindicándolos con una huelga de hambre hace unos años a las puertas del Ayuntamiento. «Soy obsesivo paranoico con el fútbol sala y este club», reconoce de viaje a Cádiz este lunes, donde debe cumplir la promesa que le hizo a su compadre de llevar allí el trofeo por el ascenso a Segunda B. «Es que también soy muy supersticioso, creo en estas cosas», dice. Cruz se muestra eufórico, asegura tener el teléfono colapsado de llamadas y felicitaciones por conducir con esmero a que Badajoz cuente con un representante en la categoría de bronce del fútbol sala español.

Heredero del Cerro de Reyes FS, último cuadro pacense en dicha categoría y que desapareció por las típicas veleidades económicas, el GV Energía Albroksa logró su objetivo no sin sudarlo en la pista, tras unos playoffs durísimos donde tuvo que superar como primer escollo los penaltis ante el sorpresivo y combativo Arroyo y como segundo una eliminatoria a cara de perro ante el Colegio San José cacereño, un duelo en el que, por no faltar, no faltaron dosis de violencia fuera y dentro de la pista. Lamentable la tángana que se organizó en el final de la ida en Cáceres tras una agresión de un jugador local al propio Juli Cruz –quien lo denunció en comisaría–, mientras que en la vuelta la Policía Nacional evitó que el peligro fuera a más tras una dura entrada a un jugador local en una banda. Un choque en cuyos últimos segundos Juli Cruz fue expulsado, él mismo reconoce que con razón, tras mostrar una camiseta con la imagen de su agresor. Supersticioso, obsesivo, paranoico, hombre orquesta..., una pizca provocador también, aunque, como él argumenta, mejor eso que ir golpeando o insultando a la gente. «Quería saludarle porque supuse que me estará viendo por la tele. Por cierto, ni su club ni él me han pedido perdón».

Batallas y malos modos aparte, lo cierto es que Camino a la Vida, la asociación que alberga al equipo, ya integra la Segunda B Futsal, algo que volvió loca a la abarrotada grada del Pabellón Hernán Cortes. «Es una historia que viene de veinte años atrás. Ya subimos con el Olivenza y el Cerro, pero era diferente porque uno fue en Olivenza y con el Cerro había seis andaluces. Esto ha sido en Badajoz y con la plantilla y técnicos de Badajoz. Ha costado mucho, pero después de los penaltis contra Arroyo dije que ascendíamos sí o sí. Había que dar un golpe sí o sí con el crecimiento que ha tenido el club con 250 fichas y hasta 15 equipos», analiza Cruz.

Y para celebrarlo por todo lo alto, nada mejor que una rúa por las calles de Badajoz. «Conseguimos un camión que es descapotable. Pedimos permiso a las autoridades, e hicimos nuestra propia rúa por los barrios de Badajoz hasta llegar a las fiestas del Cerro Gordo, que tenemos seis equipos de cantera allí. Estuvo el alcalde también. Los chavales se lo pasaron bien. Siento mucho lo que le ha pasado al CD Badajoz de fútbol y su descenso, pero ahora nosotros somos los únicos que seguimos en Segunda B en la ciudad y tendremos representación fuera cuando vayamos a jugar contra el Betis, Córdoba, Sevilla, Madrid, etc., es una gran responsabilidad», recuerda el entrenador.

Ampliar Celebración del ascenso en el Pabellón Hernán Cortés tras ganar 4-2 al San José. @AscVida

Sellado el ascenso, ya se apunta hacia la próxima temporada. La idea es seguir con ese carácter autóctono, renovando a tres cuartas partes de la plantilla e incorporando tres o cuatro fichajes. Gente pacense o de muy cerca. Contar con sus 30 patrocinadores –GV Energía y la correduría de seguros Albroksa son los principales– para lograr un proyecto que compita bien en Segunda B. «Esto no para y en tres años debemos aspirar al playoff a Segunda A. Nuestra idea es seguir en el Pabellón Hernán Cortes –solo han perdido un partido allí este curso–, aunque necesita mejoras, como los vestuarios o marcador, no queremos ir a otro sitio. Como mucho al Antonio Domínguez». El club tiene 2.000 socios, pero si acaso van unos 600-800 a los choques claves. Su mérito, único en hacerlo, es no cobrar cuotas a la cantera, por ello muchos socios colaboran sin asistir. Una ayuda transformada en éxito.