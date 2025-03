Empate ante el Majadahonda que sabe a poco a La Cruz

Teniendo en cuenta el buen momento que atraviesa el Rayo Majadahonda, seguramente a La Cruz Villanovense no le hubiera parecido mal del todo pactar ... un empate. Sin embargo, a tener de cómo se desarrolló el partido entre extremeños y madrileños, el 0-0 que se plasmó en el marcador del anexo del Villanovense, satisfizo más a majariegos que a los serones.

No es que partido entre La Cruz Villanovense y el Rayo Majadahonda estuviera repleto de ocasiones. No hubo muchas y no gozaron de demasiada claridad, pero todas las llegadas correspondieron a los locales, a los que le faltó una pizca de puntería para deshacer el 0-0 que imperó a lo largo de todo el encuentro.

Con este empate sin goles, La Cruz Villanovense tendrá que esperar para saber si cae por primera vez en lo que va de temporada a puestos de descenso. Curiosamente, solo lo haría si el Mérida es capaz de vencer esta mañana (12.30) en el campo del Fuenlabrada. Los romanos suman siete partidos sin ganar, con tres empates y cuatro derrotas.