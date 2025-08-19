Emparejadas las ‘semis’ de la Copa Federación

Martes, 19 de agosto 2025, 07:54 Comenta Compartir

Una vez disputados los cuartos de final de la fase regional de la Copa Federación, ya han quedado fijadas las semifinales que se disputarán el próximo fin de semana. El Moralo recibirá al Gévora, mientras que el Cabeza del Buey, tras estar exento en la primera ronda, se enfrentará como local al Santa Amalia. Los ganadores de estos duelos se medirán en la final el último fin de semana de agosto.