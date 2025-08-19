HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
FÚTBOL

Emparejadas las ‘semis’ de la Copa Federación

Martes, 19 de agosto 2025, 07:54

Una vez disputados los cuartos de final de la fase regional de la Copa Federación, ya han quedado fijadas las semifinales que se disputarán el próximo fin de semana. El Moralo recibirá al Gévora, mientras que el Cabeza del Buey, tras estar exento en la primera ronda, se enfrentará como local al Santa Amalia. Los ganadores de estos duelos se medirán en la final el último fin de semana de agosto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  3. 3 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  4. 4 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  5. 5 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  6. 6 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  7. 7 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  8. 8 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  9. 9 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214
  10. 10 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Emparejadas las ‘semis’ de la Copa Federación