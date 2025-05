La élite del fútbol femenino, parada sin sus árbitras

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 11 de septiembre 2022, 09:57 Comenta Compartir

Habían amenazado por paralizar la competición y han cumplido con dicha amenaza. La Primera División del fútbol femenino español, la máxima categoría, debía dar comienzo este sábado y no pudo ser. El motivo, las quejas de las árbitras y asistentes por su carencias laborales, de las que lleva tiempo lamentándose pues su situación no mejora al ritmo que lo hace una liga que cada vez mueve más en nuestro país. Ayer se tenían que haber jugado cuatro partidos, entre ellos el Atlético-Real Sociedad de la imagen, pero las colegiadas no se presentaron y tuvieron que ser aplazados