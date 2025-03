Quién es Eder Mallo, el árbitro denunciado por el Nàstic

Alain Mateos Martes, 10 de diciembre 2024, 16:12 Comenta Compartir

El colegiado Eder Mallo Fernández (Bilbao, 1993) vuelve a estar en el punto de mira. El Gimnàstic de Tarragona se ha convertido en el primer club del fútbol español que se querella contra un árbitro: le acusan de falsedad documental y corrupción deportiva. Los catalanes argumentan que el colegiado «falseó» el acta del partido y que adoptó varias decisiones para favorecer al Málaga durante el encuentro. Ocurrió el 22 de junio y aquello acabó con final feliz en la prórroga para los de la Costa del Sol, que ascendió a la Liga Hypermotion, y con el colegiado abandonando el campo escoltado por la Policía.

Días después de lo ocurrido, el juez de Competición sancionó con dureza al equipo local por lo narrado en el acta. Sancionó con varios partidos de suspensión a dos jugadores y multó al club catalán con más de 10.000 euros. El Comité Técnico de Árbitros premió la temporada de Eder Mallo con el ascenso a Segunda División, categoría en la que ya ha dirigido sus primeros partidos.

Aquel 22 de junio, de la noche a la mañana, Mallo Fernández pasó a ser un árbitro completamente desconocido a estar en el foco de la polémica. Y aunque el verano calmó las aguas, ahora vuelve a ser noticia tras la denuncia interpuesta por el Nàstic.

En la querella contra Eder Mallo Fernández, se le acusa de pitar de forma premeditada para favorecer al Málaga y asegurarse de este modo su ascenso como colegiado de Segunda División, quintuplicando así su salario anual hasta los 100.000 euros. Además, la denuncia sostiene, aportando pruebas documentales, incluidas las grabaciones realizadas por la agencia de detectives de Francisco Marco, Método 3, que el colegiado mintió cuando en el acta arbitral aseguró que había temido por su integridad física.

Este joven bilbaino se desplazó a León con solo 18 años para estudiar en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y allí dio sus primeros pasos en el arbitraje. Al estar adscrito al colegio castellano-leonés, Mallo Fernández puede pitar a los equipos vascos. Así, fue el encargado de impartir justicia en el duelo copero entre el Barakaldo y el Racing de Ferrol, que acabó con victoria para los gallegos.

En una entrevista a este periódico, Eder Mallo se describió a sí mismo como «una persona muy tranquila» que vive ajena de las críticas de los más forofos en las redes sociales. «Me da exactamente igual lo que se me diga. Lo único a lo que presto atención es a lo que me dice el Comité, que me dio la enhorabuena. Salí de allí muy contento con nuestra actuación», reconoció pocos días después de conocer su ascenso a Segunda.

Sobre aquel partido en Tarragona afirma que no pasó miedo pero «sí respeto». «Si me dicen que tengo que pasar por esto para ascender pasaría una y mil veces porque el premio es muy grande, pero obviamente hubiera preferido que no», sostuvo entonces. A pesar de que ha pasado más de seis meses, el Nàstic no acepta aquella derrota y continúa con sus denuncias, ahora por la vía de la Justicia ordinaria.

Cuando Mallo Fernández atendió al diario EL CORREO, a la pregunta de si los árbitros están hechos de otra pasta, fue muy rotundo: «Quizás si lo de este partido le hubiera pasado a otro compañero no hubiera reaccionado como yo. No estoy diciendo que como yo reaccioné sea lo mejor. Lo hice de acuerdo a lo que estaba viviendo. Particularmente mucha gente me ha dicho que estoy hecho de otra pasta, pero creo que actué de la mejor manera que yo creía. Nosotros nos dedicamos a pitar partidos, la gente de otra pasta es quizás la que no llega a fin de mes. Lo máximo que nos pueden decir es que nos insulten. Nuestra calidad de vida es buena comparado con otros».