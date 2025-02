Duelo por el liderato entre Cacereño y Alhama

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 11 de diciembre 2021, 08:44 Comenta Compartir

La Reto Iberdrola echa el cierre a 2021 con el duelo de la jornada 12 que despide el fútbol femenino en la categoría de plata hasta el fin de semana del 8-9 de enero. Los dos equipos extremeños tratarán de frenar sus dinámicas negativas por objetivos muy diferentes.

El Cacereño, tras caer la pasada semana ante el Granada, perdió el liderato en favor del Alhama, al que visita (12.30 horas) y del que se encuentra a tres puntos, por lo que el partido de este sábado es crucial en la disputa de la única plaza de ascenso a la máxima categoría. Ernesto Sánchez, entrenador del Cacereño, reconoce que el equipo no está pasando por su mejor momento, «porque los resultados no acompañan, no se están haciendo las cosas bien y toca espabilar». A pesar de ello, el técnico cree que el equipo ha entrenado bien durante la semana: «Creo que debemos tener los pies en el suelo y hacer las cosas como se dicen en el cuerpo técnico: No puede ser que se entrene en un nivel muy alto y luego los partidos no sean tan buenos».

Sobre el Alhama el preparador del conjunto extremeño lo define como uno de los mejores equipos de la competición, pero, «no por presupuesto, sino porque tienen un entrenador que saca el máximo partido a las jugadoras, y eso es competir al máximo».

Es un equipo que sabe competir en todas las facetas del juego «que te mete goles en transición rápida, en juego posicional, en balón parado, efectivo en faltas directas... tiene controlado todo lo que pueda suceder a lo largo de un partido».

Un Santa lastrado

El Civitas Santa Teresa espera poder dar carpetazo a este aciago tramo de competición con un triunfo que le permita respirar y acabar el año con tierra de por medio con los puestos de abajo e instalarse en la mitad de la tabla. Tras cosechar un pírrico punto en casa ante el colista Elche, las rojiblancas necesitan asaltar el campo de un CD Alba FF (16.30 horas) situado a cuatro puntos de la cabeza y con firmes aspiraciones de pelear por la primera plaza.