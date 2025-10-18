HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Badajoz busca la zona media de la clasificación. ÁNGEL MÁRQUEZ
DIVISIÓN DE HONOR

Duelo directo para el Badajoz para seguir fuera de la zona de descenso

Recibe al Unionistas de Salamanca, mientras que el Diocesano visita al Valladolid y La Cruz Villanovense juega en casa ante el Getafe

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La quinta jornada del Grupo 5 de la División de Honor Juvenil llega tras una semana de parón por los compromisos de las selecciones ... españolas inferiores, y lo hace con los tres equipos extremeños inmersos en la lucha por salir de la parte baja de la tabla. Badajoz, La Cruz Villanovense y Diocesano afrontan una fecha clave para enderezar su rumbo en la competición.

