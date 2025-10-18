Duelo directo para el Badajoz para seguir fuera de la zona de descenso

La quinta jornada del Grupo 5 de la División de Honor Juvenil llega tras una semana de parón por los compromisos de las selecciones ... españolas inferiores, y lo hace con los tres equipos extremeños inmersos en la lucha por salir de la parte baja de la tabla. Badajoz, La Cruz Villanovense y Diocesano afrontan una fecha clave para enderezar su rumbo en la competición.

El primero en saltar al terreno de juego será La Cruz Villanovense, que recibe este sábado a las 16.00 horas al Getafe. El conjunto serón solo ha sumado un punto en cuatro jornadas –el logrado ante el Trival Valderas– y necesita mejorar su eficacia ofensiva, ya que apenas ha anotado dos goles. Enfrente tendrá a un Getafe invicto, con dos victorias y dos empates, que ocupa la cuarta posición y llega como favorito al anexo del estadio Villanovense.

A continuación, será el turno del Diocesano, que visita el anexo del estadio José Zorrilla para medirse al Real Valladolid. Los cacereños, colistas sin puntos y con solo dos goles a favor, tratarán de sorprender a un conjunto pucelano que tampoco ha arrancado con la solidez de otras temporadas. El Valladolid suma una sola victoria, aunque se mantiene invicto en casa.

La jornada sabatina se cerrará a las 18.00 horas con el duelo entre el Badajoz y el Unionistas de Salamanca. Los pacenses llegan reforzados tras su triunfo en Burgos (0-1), que les permitió salir del descenso y alcanzar los cuatro puntos. El encuentro ante los salmantinos, que solo tienen uno menos, se presenta como una batalla directa por la permanencia. Un empate mantendría al Badajoz fuera del peligro, pero una victoria podría abrir una brecha importante respecto a los últimos puestos.