Drenthe jugará en el Racing Mérida

El Racing Mérida ha convencido a tipos como José Fuentes, Jorge Caballero, Iván Matas o Diego Barrena para subir a Tercera Federación... y a Royston Drenthe (Roterdam, 1987) para atraer al público a sus partidos. El extremo izquierdo, que el curso pasado jugó muy pocos minutos en el Real Murcia de Primera Federación, vivirá en Mérida esta temporada y jugará en Regional Preferente con este nuevo club creado por Morris Pignello.

«Esta gente me ha dado mucha confianza. Me han dado oportunidades dentro y fuera del fútbol, así que les dije que siempre estaba disponible para ellos», explicó el exfutbolista del Real Madrid. «Físicamente no estoy como quiero estar para competir, pero cuando me ponga a ello tampoco voy a tardar mucho en coger la forma».

Los responsables del club anunciaron que jugarán ocho partidos oficiales en el Romano, tras un acuerdo al que han llegado con el Mérida. Rápidamente salió a prohibírselo el alcalde Rodríguez Osuna, que alegó que «los acuerdos entre terceros que extralimiten el convenio firmado con el Mérida son ilegales. El convenio se cumplirá a rajatabla».