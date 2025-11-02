Doble victoria extremeña ante Ceuta para cerrar una gran primera fase en el Nacional

Las selecciones extremeñas se despidieron con buen sabor de boca del primer sector de los Campeonatos de España sub-14 y sub-16 masculinos que ... durante los últimos tres días se han venido celebrando en las localidades murcianas de Beniel y Santomera. En la tercera y última jornada de competición de esta primera fase, la selección cadete de Aitor Bidaurrázaga se impuso por un contundente 4-1, sumando un total de 7 puntos al encadenar dos victorias y un empate. Tras una primera primera mitad bastante mejorable de Extremadura en la que Ceuta logró adelantarse en una acción de balón parado, una gran reacción de los extremeños tras la reanudación permitió una clara remontada con goles de Momar, Sergio Barragán y Saúl, además de otro que el conjunto caballa encajó en propia puerta.

La selección de sub-14 de José González, por su parte, se impuso por 2-0 en un partido en el que el marcador podría haber sido mucho más abultado de no ser por la falta de acierto de los extremeños de cara a portería. Extremadura se adelantó al borde del descanso con un tanto de Óscar, quien aprovechó un rechace del portero tras un disparo de Pablo. En la segunda parte, el equipo acumuló numerosas ocasiones en campo contrario, pero no fue hasta el descuento cuando llegó el definitivo 2-0, que anotó Iker tras enchufar a las mallas un rechace del portero el ceutí tras una falta ejecutada por Asier. Con dos victorias y una derrota, la selección sub-14 completa este primer sector con un total de 6 puntos.

Cabe recordar que los puntos obtenidos en esta primera fase se sumarán (mezclando ambas categorías) a los conseguidos en el segundo sector fijado para el mes de febrero, ascendiendo las dos mejores selecciones a Primera División. Con un total de 13 puntos, las selecciones extremeñas han finalizado este primer sector como segundas de grupo por detrás de Región de Murcia.