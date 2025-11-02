HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Celebración extremeña de un tanto en el último partido de la primera fase del Nacional. Javier Mendoza
Fútbol base

Doble victoria extremeña ante Ceuta para cerrar una gran primera fase en el Nacional

Las selecciones sub-14 y sub-16 han finalizado este primer sector como segundas de grupo por detrás de Región de Murcia

R. H.

Badajoz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:37

Las selecciones extremeñas se despidieron con buen sabor de boca del primer sector de los Campeonatos de España sub-14 y sub-16 masculinos que ... durante los últimos tres días se han venido celebrando en las localidades murcianas de Beniel y Santomera. En la tercera y última jornada de competición de esta primera fase, la selección cadete de Aitor Bidaurrázaga se impuso por un contundente 4-1, sumando un total de 7 puntos al encadenar dos victorias y un empate. Tras una primera primera mitad bastante mejorable de Extremadura en la que Ceuta logró adelantarse en una acción de balón parado, una gran reacción de los extremeños tras la reanudación permitió una clara remontada con goles de Momar, Sergio Barragán y Saúl, además de otro que el conjunto caballa encajó en propia puerta.

