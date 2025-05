Doble derrota ante Andalucía de las selecciones femeninas

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 10 de diciembre 2022, 08:45 Comenta Compartir

Las selecciones extremeñas femeninas iniciaron con mal pie su andadura en la primera fase de los Campeonatos de España sub 17 y sub 15 que se celebran en Cáceres. En el doble duelo ante Andalucía, que se celebró bajo un intenso aguacero sobre los campos Manuel Sánchez Delgado, la selección sub15 de Azahara Escudero sucumbió por 3-1, mientras que la sub 17 de Luije Vicente hizo lo propio por un contudente 4-0.

Las chicas de la sub 15 lograron adelantarse en el marcador en el minuto 13 con un gol de cabeza de Sara tras un saque de esquina y aguantaron bien hasta mediado el segundo tiempo, pero poco a poco fueron perdiendo mordiente en ataque y un buen tramo final de las andaluzas acabó dándoles la victoria por 3-1 con goles de Rosalía (2) y Vera.

Sub 17, de más a menos

En categoría sub 17, las extremeñas cuajaron una buena primera mitad y dispusieron de alguna que otra ocasión como la que protagonizó Lucía Álvarez, alcanzando el descanso con empate a cero. El partido cambió por completo en una segunda mitad en la que el equipo extremeño perdió fuelle y encajó cuatro goles, tres de ellos de la andaluza Alba Cerrato y un cuarto de Carla.

Los combinados extremeños descansarán este sábado, disputándose los enfrentamientos entre Andalucía e Islas Baleares. La primera fase se cerrará el domingo con el doble duelo Extremadura-Islas Baleares.