FÚTBOL FEMENINO Uno doble y no agitado Carla podría volver al once tras ser suplente en El Sadar. :: j. v. arnelas El técnico del Santa, Juan Carlos Antúnez, resalta la importancia de enfocar el partido como un choque de 180 minutos y de no perder la concentración M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 11 mayo 2019, 10:13

Partido doble. No quedan dos, sino uno de 180 minutos. Es la frase de cabecera del técnico del Santa Teresa, Juan Carlos Antúnez. Un sprint sostenido de una carrera de fondo en la que ante Osasuna, el pasado domingo, las pacenses sufrieron su primera pájara. Una circunstancia que apenas han experimentado esta temporada. Quizás ante el Granada en la primera jornada (1-1) o La Rambla (0-1) con el gol milagroso de Estefa. Es, por ello, un aprendizaje útil para la batalla definitiva.

Sufrir se entrena con fuego real y durante 15 minutos las extremeñas tuvieron un curso intensivo. «Esa derrota es positiva porque te hace valorar lo que puedes perder, que las eliminatorias son diferentes a la competición doméstica y que hay que estar alerta. Al encajar dos goles rápido nos vimos fuera, pero nos recompusimos bien». Afloraron los nervios, pero se templaron y la última media hora fue incómoda pero no agónica.

Ante el Tacón, hay que repetir el guion de la anterior eliminatoria: no encajar en casa, buscar una ventaja, llevar la iniciativa en el cruce y, a poder ser, un final menos agitado. Aunque el factor decisivo en el que se ha enfatizado ha sido la concentración. Un momento de desconexión puede generar un lastre imposible de revertir. «Es vital mantenerla defensivamente y estar metidas en el partido. Ante Osasuna el primer gol te puede llegar, porque es una acción puntual, pero el segundo es por malos despejes y acciones técnicas erróneas y ahí sufrimos».

De nuevo la primera llave de la Liga Iberdrola la tiene El Vivero. «Se llenará, el apoyo es fundamental». Se espera una gran entrada que arrope a las pacenses. Antúnez hace un llamamiento: «Le diría a los indecisos que vengan». Todo suma, especialmente ante un bloque sólido al que costará arrancarle alguna renta. No en vano, únicamente han recibido cinco goles, cuatro en temporada regular y uno ante el Zaragoza en la semifinal del playoff. Además, están invictas este curso.

Andrea, baja por sanción

En el capítulo de bajas, la única confirmada para mañana (El Vivero, 12.30 horas), es la de Andrea, que se perderá el choque por sanción tras ver la roja por doble amarilla en El Sadar. Por su parte, Ariadna Rovirola es duda. La defensora catalana fue suplente ante el conjunto navarro y llega entre algodones a este envite. Por su parte, Carla, que tampoco salió de inicio al estar tocada, podría volver al once. En todo caso, no habrá revoluciones, sí quizás pinceladas tácticas, pero las piezas diferirán muy poco de las habituales en ese equipo titular tan reconocible en las últimas fechas. «No son momentos de grandes cambios. Ahora hay que transmitir confianza. Con el planteamiento de partido sí se puede sorprender, pero a estas alturas de competición no hay que guardarse nada», argumenta el técnico pacense.

Antúnez dice estar convencido de que van a conseguir el ascenso pero, ¿sería un palo no subir? «No podemos traspasar esa presión a las jugadoras porque no sería justo para ellas ni para el club, porque somos humildes, no hay que perder la perspectiva nunca, cuando lo hemos olvidado hemos pegado el patinazo en Primera».