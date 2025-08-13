Directo | PSG - Tottenham

Secciones
Servicios
Destacamos
PSG
TOT
Colpisa
Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:40
15'
Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Richarlison intentó un pase en profundidad pero Rodrigo Bentancur estaba en posición de fuera de juego.
8'
Remate fallado por Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el centro del área.
5'
Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).
5'
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.
3'
Remate fallado por Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área.
1'
Remate fallado por Pedro Porro (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis Enrique Martínez García
4-3-3
Lucas Chevalier
portero
Achraf Hakimi
defensa
Marcos Aoás Corrêa
defensa
Willian Pacho
defensa
Nuno Alexandre Tavares Mendes
defensa
Warren Zaïre-Emery
centrocampista
Vítor Machado Ferreira
centrocampista
Désiré Doué
centrocampista
Khvicha Kvaratskhelia
Delantero
Ousmane Dembélé
Delantero
Bradley Barcola
Delantero
Thomas Frank
5-3-2
Guglielmo Vicario
portero
Pedro Porro
defensa
Kevin Danso
defensa
Cristian Romero
defensa
Micky van de Ven
defensa
Djed Spence
defensa
João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves
centrocampista
Pape Sarr
centrocampista
Rodrigo Bentancur
centrocampista
Mohammed Kudus
Delantero
Richarlison de Andrade
Delantero
71,4%
PSG
28,6%
TOT
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|1
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.