El hermano de Jenni Hermoso denuncia las presiones de Vilda: «Si no accedía tendría consecuencias profesionales y personales» La futbolista a su hermano tras el beso de Rubiales: «Qué voy a hacer, si ha usado la fuerza... me ha dado asco»

Rafael Hermoso, hermano de Jenni Hermoso, ha sido uno de los testigos de este miércoles en el juicio al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el beso no consentido a su hermana. Según ha explicado en el juicio, cuando les dejaron bajar para estar con ellas, le dijo su hermana: «¿Has visto que me ha dado un beso?» Y precisó que había «usado la fuerza». Ha reconocido que mintió cuando en una entrevista a 'El Chiringuito cuando dijo que el beso de Rubiales no tenía importancia. «Dije que no había pasado nada por proteger a mi hermana, mentí, claramente». «Me dijo (Jenni Hermoso) que le había dado asco y que luego se lo comentó a Alexia Putellas y a Irene Paredes. La encontré desubicada y con rabia, me dijo que me ha plantado un beso en toda la boca sin ella querer». «Ella quería que el foco no se desviara de la celebración. En el aeropuerto nos cuenta las presiones que había sufrido en el autobús y nos pidió que no habláramos con nadie», ha apuntado.

Además, sobre su conversación con Vilda, Rafael Hermoso ha señalado que «me dijo que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto personales como profesionales que podría tener para mi hermana». Además, ha añadido que el seleccionador acudió a hablar con él en el avión por orden de Rubiales y que le dijeron que su hermana «ya tenía una edad» y que «si colaboraba tendría las puertas de la Federación abiertas». Ha añadido que le dijeron que «con lo bien que se había portado la Federación con ella, con los favores que la habían hecho, lo justo o mínimo que podía hacer era hacer el vídeo y sacar el comunicado».

En esta tercera jornada también ha declarado su compañera en la selección Misa Rodríguez, quien ha señalado que ya en el autobús se percató de que la euforia de Jenni había bajado y la notaba «triste, como dispersa». «Ella solo quería descansar y disfrutar de ese momento, pero no estaba bien, tuvo varios momentos llorosos en el avión», dijo. Además, Misa ha contado que en el viaje Jenni no estaba bien y que «su cabeza estaba en otro sitio» y que en ningún momento su compañera mostró consentimiento.

También ha declaro Rafael del Amo, expresidente del Comité Nacional de fútbol Femenino y presidente de la Federación Navarra, que ha señalado que no presenció el beso a pesar de estar en la final de Sidney. Además, en el avión iba sentado al lado de Luis Rubiales y él mismo le contó lo que había ocurrido durante la entrega de medallas. «No me gustó lo que escuché», ha asegurado antes de añadir que Rubiales y su entorno «presionó» a Jenni Hermoso en el avión y que vio cosas que no le gustaron después de que Rubiales mandase a Jorge Vilda a hablar con el hermano de la jugadora.

José María Timón, jefe de gabinete durante la presidente de Rubiales, ha reiterado que «le recomendaron hacer un vídeo». Además, al ser preguntado sobre el momento en el avión, ha recordado que Rubiales iba en la parte delantera, en la zona business, y ha asegurado que no vio llorar a la capitana de la Selección ni tuvo constancia de la supuesta presión del entorno de Rubiales.

Luis Rubiales, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión y está acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso, se sienta en el banquillo junto al exdirector deportivo de la selección masculina Albert Luque, el exentrenador de la femenina Jorge Vilda y el antiguo responsable de Marketing de la RFEF Rubén Rivera, por presuntamente coaccionar a la jugadora para que justificase el beso. Jenni Hermoso ratificó este lunes que no hubo consentimiento, que se sintió «poco respetada», y destacó que quien le estaba besando era su jefe y «eso no debería pasar en ningún ámbito social».

