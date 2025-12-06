HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
El Diocesano no encontró portería ante el Burgos. CD DIOCESANO
División de Honor Juvenil

El Diocesano sigue como colista tras empatar en casa ante el Burgos

Este domingo juegan La Cruz Villanovense en el campo del Unionistas de Salamanca y el Badajoz en casa del Valladolid

R. H.

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:35

Comenta

Pese a su insistencia y a una puesta en escena ambiciosa, el Diocesano volvió a quedarse sin premio. El conjunto cacereño no logró romper el ... 0-0 ante el Burgos Club de Fútbol en el campo federativo Manuel Sánchez Delgado, en un duelo directo por la permanencia que exigía algo más que un punto. La jornada era clave -la número doce, con solo tres por delante para cerrar la primera vuelta- y, sin embargo, el empate deja al Dioce anclado en la última posición del grupo 5 de División de Honor Juvenil. Seguirá como colista ocurra lo que ocurra en el resto de la jornada, todavía a cuatro puntos de una salvación que marca precisamente el Burgos y pendiente de lo que depare este domingo.

