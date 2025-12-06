El Diocesano sigue como colista tras empatar en casa ante el Burgos

Pese a su insistencia y a una puesta en escena ambiciosa, el Diocesano volvió a quedarse sin premio. El conjunto cacereño no logró romper el ... 0-0 ante el Burgos Club de Fútbol en el campo federativo Manuel Sánchez Delgado, en un duelo directo por la permanencia que exigía algo más que un punto. La jornada era clave -la número doce, con solo tres por delante para cerrar la primera vuelta- y, sin embargo, el empate deja al Dioce anclado en la última posición del grupo 5 de División de Honor Juvenil. Seguirá como colista ocurra lo que ocurra en el resto de la jornada, todavía a cuatro puntos de una salvación que marca precisamente el Burgos y pendiente de lo que depare este domingo.

El encuentro arrancó con un Diocesano decidido a imponer su ritmo y aprovechar su condición de local. Las primeras ocasiones llevaron su firma, incluida una muy clara en un centro preciso de Carlos al que Iker no llegó por centímetros. También obligó a emplearse a fondo el portero visitante, Samuel, que respondió con firmeza para evitar lo que pudo ser el primer gol rojillo. El guardameta burgalés, de hecho, acabó siendo clave en la recta final de la primera parte, sosteniendo a su equipo ante el empuje incansable del Dioce.

Al descanso se llegó con un Diocesano dominador pero incapaz de abrir el marcador, mientras el Burgos resistía como podía. Tras la reanudación, los cacereños mantuvieron el control y siguieron acumulando méritos para la victoria, asediando por momentos el área rival. Sin embargo, la falta de puntería y la seguridad del portero visitante frustraron cualquier intento de desequilibrar el duelo.

Este domingo es el turno del Badajoz, que visita al Valladolid (16.00 horas), y de La Cruz Villanovense, que juega en el campo del Unionistas (12.00 horas).