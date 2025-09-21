HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Moli persigue a Iker Bachiller, autor del 1-0 para el Leganés. CD LEGANÉS
DIVISIÓN DE HONOR

El Diocesano y La Cruz vuelven a perder

Los cacereños cayeron en casa ante el Getafe (0-1) y los serones cedieron en el último minuto en Leganés (2-1)

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Dos jornadas y el Diocesano y La Cruz Villanovense ya cierran la clasificación en el Grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Ambos equipos ... han perdido sus dos partidos. La segunda jornada confirmó un inicio complicado para los representantes extremeños.

