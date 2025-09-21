El Diocesano y La Cruz vuelven a perder
Los cacereños cayeron en casa ante el Getafe (0-1) y los serones cedieron en el último minuto en Leganés (2-1)
Redacción
BADAJOZ.
Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00
Dos jornadas y el Diocesano y La Cruz Villanovense ya cierran la clasificación en el Grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Ambos equipos ... han perdido sus dos partidos. La segunda jornada confirmó un inicio complicado para los representantes extremeños.
En Leganés, La Cruz Villanovense volvió a caer pese a mostrar cierta capacidad de reacción (2-1). El conjunto pepinero se adelantó muy pronto, en el minuto 9, con un tanto de Iker Bachiller que puso cuesta arriba el encuentro para los visitantes (1-0). Sin embargo, los villanovenses lograron empatar en el minuto 27 gracias a Bernal, que sorprendió al portero local con un centro-chut que acabó en la red (1-1). La igualdad duró casi hasta el final, pero en el minuto 93 Aarón volvió a poner por delante al Leganés, estableciendo el 2-1 definitivo.
Por su parte, el Diocesano no pudo superar al Getafe en un duelo exigente disputado en casa (0-1). El único gol del partido llegó en el minuto 23, obra de Cuéllar, tras una acción en la que la defensa local no estuvo contundente. El conjunto cacereño tuvo que sobreponerse a un primer tiempo flojo, en el que el rival fue superior y obligó a Kike Gómez a ajustar el sistema. Tras el descanso, el equipo colegial mejoró, generó ocasiones y mostró una versión más ambiciosa, aunque se topó con un portero visitante muy seguro. El técnico del Diocesano destacó la entrega de sus jugadores, muchos recién incorporados a la plantilla, y subrayó que el grupo aún se encuentra en un proceso de crecimiento. A pesar de la derrota, valoró positivamente la reacción tras el descanso y el esfuerzo colectivo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.