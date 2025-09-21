El Diocesano y La Cruz vuelven a perder

Dos jornadas y el Diocesano y La Cruz Villanovense ya cierran la clasificación en el Grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Ambos equipos ... han perdido sus dos partidos. La segunda jornada confirmó un inicio complicado para los representantes extremeños.

En Leganés, La Cruz Villanovense volvió a caer pese a mostrar cierta capacidad de reacción (2-1). El conjunto pepinero se adelantó muy pronto, en el minuto 9, con un tanto de Iker Bachiller que puso cuesta arriba el encuentro para los visitantes (1-0). Sin embargo, los villanovenses lograron empatar en el minuto 27 gracias a Bernal, que sorprendió al portero local con un centro-chut que acabó en la red (1-1). La igualdad duró casi hasta el final, pero en el minuto 93 Aarón volvió a poner por delante al Leganés, estableciendo el 2-1 definitivo.

Por su parte, el Diocesano no pudo superar al Getafe en un duelo exigente disputado en casa (0-1). El único gol del partido llegó en el minuto 23, obra de Cuéllar, tras una acción en la que la defensa local no estuvo contundente. El conjunto cacereño tuvo que sobreponerse a un primer tiempo flojo, en el que el rival fue superior y obligó a Kike Gómez a ajustar el sistema. Tras el descanso, el equipo colegial mejoró, generó ocasiones y mostró una versión más ambiciosa, aunque se topó con un portero visitante muy seguro. El técnico del Diocesano destacó la entrega de sus jugadores, muchos recién incorporados a la plantilla, y subrayó que el grupo aún se encuentra en un proceso de crecimiento. A pesar de la derrota, valoró positivamente la reacción tras el descanso y el esfuerzo colectivo.