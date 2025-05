Diocesano y La Cruz Villanovense, ya salvados, sucumben en el cierre de la liga

Redacción BADAJOZ. Lunes, 5 de mayo 2025, 07:47 Comenta Compartir

La última jornada de la División de Honor Juvenil dejó dos encuentros sin motivación para el Diocesano y La Cruz Villanovense, ya salvados matemáticamente, pero de enorme trascendencia para sus rivales, el Rayo Majadahonda y el Unión Adarve, que peleaban por evitar el descenso.

El Rayo Majadahonda no dio opción al Diocesano en los primeros 25 minutos, con un contundente 3-0 que sentenció el partido desde el inicio. Adri fue el gran protagonista, anotando dos goles (minutos 4 y 19), mientras que Diatta cerró la goleada en el 23. A pesar de la victoria, el equipo madrileño no pudo mantener la categoría, ya que dependía de otros resultados que no se dieron.

Por su parte, el Adarve logró lo que necesitaba: al menos un punto. Sin embargo, fue a por los tres ante La Cruz Villanovense en un emocionante 3-2. El marcador se abrió con un gol de Álex Espejo (m. 24), seguido de un tanto de Cobos antes del descanso (m. 45). Aunque los visitantes recortaron en el 54, Tristán selló la victoria con un cabezazo en el 76 tras un córner. El 3-2 llegó cuando apenas había tiempo para reaccionar.