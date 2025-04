El Diocesano no aprovecha la euforia de la Copa

Con la machada copera aún en la retina, el Diocesano no fue capaz de reencontrarse con la victoria en el Manuel Sánchez Delgado. El gol ... de Pitu en la primera mitad fue neutralizado por Cidoncha tras el descanso, en un encuentro en el que el Adarve fue superior al conjunto colegial, que volvió a evidenciar problemas a la hora de mantener la posesión del balón y de crear ocasiones de peligro.

Comenzó resguardado el Diocesano, sabedor de la importancia de conseguir sumar ante un rival directo en la zona baja de la tabla. El Adarve, con mayor presencia ofensiva durante los primeros compases de juego, pudo adelantarse poco después de superar los diez minutos de partido, pero Cordero se hizo gigante frente a Carbonell en el mano a mano.

Un par de acercamientos del equipo madrileño se convirtieron en el estímulo que necesitaban los hombres de Adolfo Senso para asentarse mejor sobre el verde, ganando en confianza y posesión. El choque lo desbloqueó Assane con un espectacular pase que rompió todas las líneas defensivas madrileñas, llegando hasta Pitu, que solo tuvo que colocar la puntera de su bota derecha para batir a Guille. Máxima efectividad para el conjunto colegial, que enfiló el camino hacia los vestuarios ganando con tan solo un tiro a puerta.

FICHA Diocesano: Cordero; Manu, Armenta, Sahuquillo, Varona; Pitu (Juanjo Chavalés, min. 76), Javi González, Assane, Dani Sales; Rayco (Pliego, min. 76) y Margallo (Pablo Guerrero, min 66).

Adarve: Guille; Fran Sánchez (Álvaro López, min. 84), Juanma, Paris; Pablo (Chinchu, min. 84), Calleja, Cidoncha (Segovia, min. 73), Lobato; Maganto (Diego, min. 84), Carbonell y Pineda (Dani González, min 69).

Árbitros: Sáez Vital (Comité andaluz). Mostró cartulina amarilla al futbolista visitante Lobato.

Goles: 1-0 (Pitu, min. 30). 1-1 (Cidoncha, min. 48).

Campo: Manuel Sánchez Delgado. 120 espectadores.

La segunda mitad comenzó con el mismo guion que la primera, con el Adarve disfrutando de mayor y mejor posesión de balón. A punto estuvo el cuadro madrileño de restablecer el empate en el marcador a la salida de un córner, pero el cabezazo picado de Lobato se marchó lamiendo la cepa del poste izquierdo de Cordero. El Diocesano sufrió sobremanera para mantener la ventaja tras la reanudación, y el juego aéreo del Adarve se convirtió en la gran pesadilla del cuadro colegial. Varias llegadas y un balón al larguero precedieron el empate del conjunto madrileño, que llegó después de numerosos rechaces tras un córner, culminado de volea por Cidoncha, que colocó el balón cerca de la escuadra derecha de un Cordero ya vencido.

No se conformó el Adarve, que continuó asediando a la zaga cacereña buscando un premio mayor, aunque finalmente no fue capaz de volver a perforar las redes de la meta colegial. Cuando mejor estaban los madrileños, tuvo Rayco en sus botas el 2-1, pero Guille alardeó de reflejos para negar el tanto al ariete canario. El Diocesano fue capaz de bajar las pulsaciones del partido y sacudirse la sensación de total dominio del Adarve, pero no encontró las llaves del cerrojo madrileño a pesar de los cambios ofensivos de Adolfo Senso, incluyendo la vuelta de un Juanjo Chavalés muy presente en las pocas acometidas colegiales que precedieron el pitido final. En el último tramo del encuentro, las ocasiones brillaron por su ausencia, con las imprecisiones en tres cuartos de campo imperando hasta el final.

Sin contar el oasis de Copa del Rey frente al Zaragoza, el Diocesano ya encadena siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, y el punto conseguido frente al Adarve no sirve al cuadro cacereño para salir de los puestos de descenso. La próxima jornada, el Diocesano visitará el Cerro del Espino para medirse al filial del Atlético de Madrid buscando la victoria, que se le resiste desde el día 25 de septiembre.