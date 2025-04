El Diocesano aplaza su salvación matemática tras perder en casa ante el Alcorcón

Redacción CÁCERES. Domingo, 6 de abril 2025, 11:11 Comenta Compartir

El Diocesano estaba este sábado en disposición de certificar su permanencia matemática en la División de Honor Juvenil. Para ello, tenía que sumar un punto más que el Rayo Majadahonda en su partido en el campo del Rayo Vallecano. Y al final, no solo no sumó un punto más, sino que sumó tres menos. El equipo cacereño perdió en casa ante un conjunto prácticamente descendido como el Alcorcón (0-1) y los majariegos golearon a un Rayo Vallecano que no se jugaba nada (0-4).

Un único gol en el minuto 5 decantó el partido a favor del Alcorcón (0-1). A partir de ahí, el Diocesano lo intentó por todos los medios, pero le faltó claridad de ideas en el último tercio del campo.

A pesar de esta derrota, el Dioce acabará la jornada, al menos, con seis puntos sobre el descenso con tres partidos por delante. El próximo domingo buscará la permanencia matemática en Las Rozas.