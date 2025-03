El Dioce intenta aferrarse a Pinilla

Espoleado por su triunfo de la pasada semana en el derbi regional frente al Montijo (3-2), el Diocesano pretende continuar su escalada para salir ... de los puestos de descenso. El equipo de Adolfo Senso buscará este domingo en Pinilla frente al Cerdanyola (12:00 horas) su tercera victoria consecutiva como local. Lo hará frente a un rival que en apenas una semana ha tenido que emprender dos largos viajes hasta tierras extremeñas, pues el conjunto barcelonés viene de empatar a cero el pasado domingo en el estadio Príncipe Felipe frente al Cacereño.

Para esta segunda vuelta de campeonato, el equipo rojillo se encomendará no solo a su columna vertebral, sino también a los hombres que han llegado en el mercado invernal para reforzar el proyecto. Es el caso de jugadores contrastados como Rubén Sánchez, que ya lidera la zaga colegial, o Javi Bernal, que la pasada jornada ya partió en el once titular en su particular regreso a la entidad procedente del filial del Real Zaragoza.

Enfrente estará un Cerdanyola que, a pesar de su complicada situación clasificatoria, el pasado domingo dejó una digna imagen frente al Cacereño. Hasta tal punto fue así que los catalanes tuvieron opciones de llevarse la victoria del coliseo verde. Los visitantes contarán para este partido con la novedad del delantero de 34 años Borris Garrós. Se trata de la quinta incorporación de un mercado invernal en el que el Cerdanyola ya se había reforzado con las llegadas de Lucas Pariente, Manu Castillo, Barry y Marcos Gorriti.

El Diocesano, con 20 puntos, está a tres de la zona de la salvación. El Cerdanyola, que ya perdió en el encuentro de la primera vuelta frente al cuadro colegial, cuenta con dos puntos menos.