Desestimado el recurso del Ilipense sobre una alineación indebida en el choque del Campanario

MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Martes, 16 de noviembre 2021, 08:34

El Comité de Apelación de la Federación Extremeña de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el CD Ilipense ante una resolución del Comité de Competición en la que no apreciaba alineación indebida de un jugador del Campanario en el partido de la segunda jornada del Grupo III de Primera Extremeña que le medía al conjunto de Zalamea. Un futbolista, Juan Gómez Calderón, que arrastraba una sanción de la temporada pasada y que fue alineado también en el primer encuentro de liga ante el Monterrubio. Apelación no entra a valorar si el cambio del reglamento federativo –la eliminación del artículo donde se expresa que la alineación indebida de un jugador pendiente de ser sancionado no computa para su cumplimiento–, fue notificado o publicado correctamente por la FExF, circunstancia que centra la queja del Ilipense, sino que considera que Competición no se había pronunciado respecto a su alineación en el partido anterior, el primero de liga. Es decir, que no pesaba sanción sobre él y podía saltar al césped.

Un caso complicado y que conviene que el resto de clubes conozcan, ya que pueden verse envueltos en una peripecia jurídico-deportiva similar. En concreto, en julio de 2021, la Asamblea de la FExF suprime el artículo 256.2 del Reglamento General porque la vigencia de este precepto suponía una «doble sanción para el infractor», según menciona la resolución del Comité de Apelación.

El Zalamea lamenta que no se ha comunicado suficientemente dicho cambio reglamentario, ni siquiera en la web del ente federativo o vía comunicado interno a los clubes, pero no es ese el fundamento de la resolución que desestima su causa, ya que el epicentro de la misma es que el Comité de Competición no se pronunció sobre la alineación del futbolista del Campanario en el estreno liguero ante el Monterrubio hasta el día 6 de octubre, cuando el partido entre Ilipense y Campanario de la jornada 2 fue el 26 de septiembre. Es decir, en ese instante el jugador no tenía sanciones pendientes. Además, el CF Campanario formuló una consulta a la Federación sobre la duda de si le estaba permitido contar con dicho futbolista, siendo contestado afirmativamente por el ente federativo ya que en ese momento no había una resolución en sentido contrario.

En estos momentos, el CD Ilipense-Zalamea medita si recurrir esta resolución de Apelación, para lo que tiene un plazo de diez días para interponer dicho recurso ante el Comité Extremeño de Disciplina Deportiva.