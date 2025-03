La defensa de Alves alega que sus contradicciones fueron para ocultar su infidelidad

Cristóbal Martell, el nuevo abogado de Dani Alves, empieza a jugar sus cartas para intentar sacar cuanto antes a su cliente de la cárcel, ... su principal prioridad ahora. El reputado penalista descubrió este viernes su primer y previsible movimiento. En sus primeras declaraciones públicas tras hacerse cargo de la defensa del deportista alegó que las tres versiones que el jugador dio sobre lo ocurrido la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton (desde no conocer de nada a la supuesta víctima a que hubo una relación consentida, pasando por un breve encuentro fortuito en el baño y sin contacto) fueron para «ocultar una infidelidad a su mujer», la modelo canaria Joana Sanz.

El letrado, que este viernes se entrevistó por primera vez con su cliente durante dos horas en el centro penitenciario de Brians 2 en compañía de uno de los letrados de su equipo, Arnau Xumetra, afirmó en TVE que las declaraciones contradictorias de su cliente sobre los hechos se debieron a que «estaba en shock» ante el miedo de que se conociera que había mantenido relaciones sexuales con otra mujer.

El equipo jurídico de Martell está ya volcado en revertir los tropiezos de su predecesora en la defensa del jugador, Miraida Puente, quien, sorpresivamente y en contra de la práctica habitual, dejó a su cliente declarar en sede judicial sin conocer previamente y con exactitud la envergadura de cargos a los que se enfrentaba (una violación consumada y no simples abusos por un tocamiento bajo el vestido) ni las abundantes pruebas que los Mossos habían recopilado contra él durante semanas. Y todo ello, pudiendo Alves acogerse a su derecho a no declarar hasta no conocer el sumario para no autoincriminarse de manera involuntaria.

Por lo pronto, Martell y su equipo ya han requerido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Barcelona las declaraciones efectuadas tanto por la víctima como por su cliente y el resto de pruebas que ya obran en la causa.

Martell, explicaron fuentes jurídicas, está ultimando el recurso de apelación para solicitar la libertad provisional de Dani Alves. El eje central de ese escrito, que tiene de plazo para presentarlo hasta el próximo martes después que el juzgado haya dado más tiempo a la nueva defensa para estudiar la causa, será incidir en que no hay riesgo de fuga, ya que el exjugador del Barcelona se presentó voluntariamente ante la Justicia en España a pesar del riesgo de ser detenido. La defensa también argumentará que los otros motivos legales para mantenerle en prisión (riego de destrucción de pruebas y reiteración delictiva) ya no existen.

El letrado, en su visita a Brians 2, tuvo el visto bueno de su cliente para proponer severas medidas cautelares a cambio de obtener la libertad, tales como portar un pulsera telemática, personaciones periódicas, retirada del pasaporte y/o una elevada fianza.

Joana Sanz borra sus imágenes con Alves

La mujer de Alves se ha mantenido al margen de la polémica. Tan solo se salió de la senda de la discreción cuando, hastiada por las informaciones publicadas en diversos medios, aseguró que las últimas palabras escritas en una de sus historias en Instagram, red social en la frisa los 900.000 seguidores, no eran en absoluto en apoyo a su marido. Los últimos comentarios de Joana Sanz, en referencia al fallecimiento de su madre, hace tan solo un par de semanas, fueron tergiversados y tomados como una defensa de Alves.

No ha sido hasta este viernes cuando la modelo canaria ha decidido borrar las imágenes con su marido de su cuenta de Instagram. Todas a excepción de dos. Una de ellas es una colaboración pagada por una famosa firma de lencería y ropa de baño que acumula más de 21.000 me gusta y dos centenares de comentarios, algunos criticando que la modelo no haya retirado dicho contenido. El contrato impediría que la joven eliminase las fotografías y el vídeo de la campaña, colgadas el 14 de diciembre de 2021. En la suerte de reportaje ambos aparecen vestidos a conjunto, sonrientes y con una actitud cómplice sobre una cama.

La segunda imagen, que no indica que sea una colaboración, es del 17 de octubre de 2021 en los premios en defensa del medioambiente EarthShot. La modelo tinerfeña y el futbolista brasileño aparecen cogidos de la mano en la alfombra roja de la gala en dos fotografías. Imágenes que los seguidores de Joana Sanz también están pidiendo que elimine.