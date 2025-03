Mal debut para la selección extremeña en Madrid

REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 19 de enero 2022, 11:05 Comenta Compartir

La selección extremeña de parálisis cerebral tuvo un complicado debut en el primer sector de la Liga Nacional de Fútbol-7 celebrado el pasado fin de semana en Madrid. Los pupilos de Martín Gamonales acusaron sus numerosas bajas y cayeron goleados en los tres partidos que disputaron ante Rayo Vallecano (7-0), Levante (10-0) y CD Amdda (10-0), según informa la Federación Extremeña de Fútbol.

Por diversas circunstancias y contratiempos, el equipo no pudo competir en igualdad de condiciones al no disponer prácticamente de jugadores de Clase 2 y 3 (las de mayor habilidad motora), no así como sus rivales, que pisaron el acelerador en cada partido hasta conseguir marcadores muy abultados.

El objetivo del combinado regional pasa por levantar el ánimo de forma inmediata y recuperar efectivos de cara a la segunda concentración de la Liga Nacional, que organizará como anfitrión en las localidades extremeñas de Cabezuela del Valle y Navaconcejo el fin de semana del 12 y 13 de febrero.

