Ni un tiro a puerta, el histórico dato que contradice a Ancelotti

Ter Stegen no tuvo que hacer ninguna intervención entre los tres palos

Antonio Garrido Madrid Viernes, 3 de marzo 2023, 19:30 Comenta Compartir

La ida de semifinales de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona nos dejó una de las conclusiones más demoledoras en la historia del ... conjunto blanco. Desde que se recogen estadísticas numéricas, no existen precedentes de que el Madrid no haya tirado a puerta en un encuentro disputado en el Santiago Bernabéu. Este jueves, el conjunto madridista no probó suerte entre los tres palos por primera vez en quince años. Durante este período, se han jugado 338 partidos en el feudo blanco, y salvo algún centro peligroso, Ter Stegen fue un mero espectador, pese al atrincheramiento culé.

Un dato histórico que no admite discusión y que contrasta con las palabras de Carlo Ancelotti al término del encuentro copero. «Hemos hecho el partido que queríamos hacer, no el resultado, pero es un partido que nos da confianza para la vuelta. Sólo tenemos que repetir el partido en Barcelona«, explicó el técnico italiano, en unas declaraciones sorprendentes tras firmar una estadística negativa inaudita en el conjunto blanco, la de no tirar a puerta en un encuentro en el Bernabéu desde que existen datos de esta índole. Quedó en evidencia de nuevo la 'Viniciusdependencia' aplastante que sufre el conjunto blanco. Ante el Barça, el extremo brasileño se quedó 'seco' ante un Araujo que se ha erigido como su 'kriptonita' particular y que, sumado a las ayudas de Jules Koundé, lograron desquiciar a Vinicius. Ya ocurrió algo parecido en el derbi liguero ante el Atlético de Madrid, cuando un inspirado Nahuel Molina y las ayudas de un Savic imperial consiguieron frenar el ímpetu y crear una encerrona de la que no supo salir el brasileño. Un Vinicius que vio tarjeta amarilla por un episodio más propio de la lucha grecorromana con Frenkie De Jong y que rozó la expulsión por sus airadas protestas en la cara de Munuera Montero. A pesar de que algunas informaciones indicaron que cumplirá sanción en la vuelta, no es así porque las tarjetas se limpiaron en semifinales. Hubiera sido nefasto para un Madrid que lleva meses perfilando y basando su juego en el factor diferencial del '20' blanco. En la foto también apareció Camavinga, que perdió el balón que provocó el ataque y posterior gol en propia meta de Militao. El francés da una de cal y otra de arena. Exhibición en Liverpool en un partido con un contexto de correcalles favorable para él, contrastando con partidos en los que sus pérdidas de concentración restan mucho al equipo. Tampoco ayuda el estado actual de Tchouaméni, el futbolista por el que el Madrid pagó un traspaso millonario el pasado verano y que desde el Mundial simplemente no está. Dos jugadores jóvenes y con proyección pero que no han alcanzado ni de lejos el nivel de Casemiro, al que se le empieza a echar de menos en Chamartín. El centrocampista brasileño se está saliendo en el Manchester United. Es un 'káiser' para Erik Ten Hag y ya se muestra como el líder de unos 'red devils' que está viviendo un momento de resurrección futbolística. Tampoco estuvo acertado Carletto a la hora de introducir los cambios. Rodrygo agitó algo el partido, como suele hacer, pero faltó desequilibrio y sobre todo disparos. Algo en lo que Asensio y Cabellos, que venían jugando en las últimas fechas a un nivel notable, van sobrados. Ante un Barça encerrado atrás, el contexto de partido pedía más riesgo desde cotas más alejadas del área, y ahí el mallorquín y el andaluz son determinantes. Ancelotti tampoco dio con la tecla ahí. Un clásico de récord Una rivalidad tan grande como la de Madrid y Barça siempre deja datos para el recuerdo, pero este jueves fueron numerosas las estadísticas que quedarán guardadas en los libros de historia del mayor enfrentamiento del mundo del fútbol. Sergio Busquets se convirtió en el jugador con más clásicos oficiales disputados en la historia, con 46, superando a Messi y Sergio Ramos con 45. Tras el encuentro, también es el futbolista con más victorias en la historia de los clásicos, con 22, superando a Paco Gento, que llevaba más de 50 años liderando la tabla con 21 triunfos. El Barcelona firmó además su peor dato de posesión de balón (35,6%), en partido oficial desde la llegada en 2008 de Guardiola al banquillo azulgrana. En total, 861 encuentros en los que el Barça superó una estadística que resume la clara intención con la que fue el club blaugrana al Bernabéu. Ante el aluvión de bajas, Xavi priorizó la defensa al ataque y le surtió efecto. También Ter Stegen, que vive una temporada de resarcimiento personal, se colocó como el portero con más porterías imbatidas (5) en la historia de los clásicos en el Santiago Bernabéu, superando a guardametas de entidad como Paco Buyo o Iker Casillas (4).

