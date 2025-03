Dani Aquino, ejemplo de compromiso

JAVI PÉREZ Viernes, 21 de enero 2022, 08:42 Comenta Compartir

Son los cachorros del 'toro' Aquino. Sus niños. Como el delantero murciano les llama con cariño. Y también esa fuerza que le ha asistido en los momentos duros para hacer más soportable los tres meses de inactividad por la lesión y quitarse el gusanillo de no poder jugar. «Desde el primer día, creo que inconscientemente, me han estado ayudando con el proceso de recuperación y me han dado la vida para seguir con energía y buen estado de ánimo. Tanto a los mayores como a los pequeños les estoy superagradecido por todos estos meses», reconoce Dani Aquino.

Pero para Carlos, Curro o su hijo Dani esa ilusión de ir a entrenar cada lunes y miércoles a las pistas de María Auxiliadora o a los campos federativos Eusebio Bejarano se multiplica por partida doble. Porque además de disfrutar defendiendo los colores de su equipo, tienen el regalo de aprender de las enseñanzas y consejos de uno de sus ídolos. Una gozada. Aquino entrena a un equipo prebenjamín y otro alevín del Badajoz. «Son diferentes. Uno es en pista y son pequeños. Se trata de que se diviertan y cojan mucha coordinación. Lo que les pueda enseñar es que sigan disfrutando lo máximo y no se corrompan por este negocio cuando sean más mayores, que les dure lo máximo posible. Se trata de enseñarles lo que uno sabe y la experiencia que uno tiene. Todavía estoy en activo y como me gusta tanto esto espero ayudarles a crecer en todo lo que pueda», cuenta el delantero murciano.

Esta faceta de entrenador del fútbol base pone de manifiesto el grado de implicación y compromiso de Dani Aquino con el Badajoz. «La gran parte de culpa se la echo a mi hijo el mayor. Son sus primeros recuerdos, sus primeros amigos porque ya está en esa edad que empieza a tener memoria y para él su Badajoz es lo más importante y eso ha hecho que yo también tenga ese sentimiento de pertenencia y más ahora en la situación en la que está el club. Todo lo que dependa de mí para echar una mano al club para eso estamos, para ayudar y sumar entre todos».

«Estoy muy a gusto en el Badajoz, me quedan seis meses y ojalá me pueda quedar muchos años más», expone Aquino

Y así, casi de casualidad, emprendió esta nueva aventura que le ha calado y le abre una puerta al futuro para seguir vinculado al fútbol una vez cuelgue las botas, momento que, por otra parte, aún ve muy lejano. «Empecé por echar una mano al club y me gusta muchísimo, pero a partir de ahora va a ser el momento de empezar a prepararse con los cursos y formarse, que es lo más importante para ser entrenador». Aquino ya tiene claro que su destino va a estar en los banquillos. «Era un momento como de prueba para saber en qué punto estaba y lo que quiero. Todavía soy joven y espero que me queden muchos años de fútbol. Pero después de estos dos años con ellos tengo el gusanillo y espero poder ejercer de entrenador cuando acabe mi carrera. Es una faceta muy bonita para cuando deje el fútbol», sostiene.

Dani Aquino se puso el chándal y a programar entrenamientos el curso pasado para llevar al equipo de su hijo Dani, que daba sus primeros pasos con el balón. Tercera generación de la saga Aquino. Tiene otro más pequeño y un tercero que viene de camino para cuando acabe la temporada. Para los chavales que entrena, Aquino es ese espejo en el que reflejarse, un referente al que seguir sus pasos. «Me ven como uno más, como su entrenador no como Dani Aquino. Son mis niños pequeños. La cercanía y pasar mucho tiempo con ellos hace que te vean como un entrenador y un hermano mayor». Pero los lunes, antes del calentamiento, no se salva del análisis de los pequeños sobre su actuación en el partido del fin de semana. «Son los más críticos», se ríe.

En cuanto a su estado de forma después de su vuelta a los terrenos de juego y empezar a rodarse con minutos en los últimos tres partidos, Aquino señala que ya se encuentra en condiciones para dar su mejor versión si lo estima oportuno Óscar Cano. «Cuando quiera el míster. Entrenamos para estar al mejor nivel. Son muchos meses sin competir entre unas cosas y otras y el ritmo de competición se coge siempre jugando. Entrenar bien para que el míster me empiece a dar oportunidades y para eso estamos, para ayudar y donde toque seguir sumando».

Ampliar Dani Aquino prepara uno de los ejercicios del entrenamietno de fútbol 7 en el campo federativo Eusebio Bejarano. Pakopí

Aquino está tan comprometido con el club blanquinegro que ni siquiera le preocupa si ha recibido ofertas en este mercado invernal. «Con la lesión no creo que hayan llegado muchas», bromea. A pesar de la convulsión que se vive en el club, el jugador murciano no se plantea una salida. «He estado centrado en mis niños y en la recuperación, todo lo demás son cosas que no vienen a cuento. Estoy muy a gusto aquí en el Badajoz, me quedan seis meses de contrato y como ya he dicho en muchas ocasiones ojalá me pueda quedar muchos años más».

En cuanto a la situación del club reconoce que hasta que no esté resuelto el acuerdo de venta entre los jugadores «sigue la incertidumbre». Aunque se muestra tranquilo por la unión que se ha creado en la plantilla. «El vestuario ha respondido con mucha naturalidad y si cabe trabajando y currando mucho más». Y pide un rápido desenlace. «Somos conscientes de la situación que hay, pero la gente sigue pasándolo mal, ya lo expresamos en el comunicado, y esperamos que se solucione pronto por el bien del grupo».