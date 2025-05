Curro: «Hacía tiempo que no me sentía tan a gusto en un vestuario»

MARÍA FORTUNA QUINTANA DE LA SERENA. Jueves, 25 de noviembre 2021, 08:38 Comenta Compartir

Llegó al club siendo el fichaje estrella del equipo y le han bastado pocos meses para convertirse en una pieza fundamental. Su experiencia en clubes de Segunda como el Oviedo y CF Extremadura, de Segunda B en Las Palmas con ascenso incluido, Badajoz o Extremadura UD y su dilatada trayectoria deportiva le han convertido en el foco de atención cada domingo en el terreno de juego.

Hablamos de Antonio José González García, 'Curro', mediocentro amaliense que forma parte del CD Quintana desde el mes de junio. Por entonces, se unió como refuerzo para jugar la fase de ascenso a Tercera, pero, aunque no pudo ser, Curro se quedó y a partir de ahí disputa cada partido como si hubiera vestido de rojo toda su vida.

Sin hacer alarde de su extraordinaria destreza en el césped, pues la humildad es parte de su esencia, y con un conocimiento del juego que nada tiene que envidiar al de las grandes estrellas de fútbol, conquistó a la afición desde el primer día. La clase no se pierde. Curro ha vivido en primera persona lo que es jugar en campos con más de 30.000 espectadores, una experiencia que considera como lo más destacado de su trayectoria y de esas categorías. «La inmensidad de los estadios, el control de médicos y fisios y las comodidades de los vestuarios son las únicas diferencias que yo aprecio entre jugar en Segunda B o Segunda Regional. Si tienes ilusión, lo demás no importa», apunta.

Y así se presenta el futbolista natural de Santa Amalia, lleno de ilusión y con las ideas muy claras. «Cuando me propusieron quedarme aquí accedí porque hacía tiempo que no estaba tan a gusto en un vestuario. Parece que todas las veces se dice lo mismo, pero es verdad, es un grupo muy bueno y desde el principio me hicieron sentir uno más, tanto los jugadores como la directiva y la afición».

50 km para ir a entrenar

Porque ante todo resalta el ambiente que se respira en el equipo. «Yo tengo que desplazarme casi 50 kilómetros para entrenar, pero me compensa porque es imposible no motivarse cuando ves a quince o veinte compañeros que no faltan ni un día y trabajando con esta disciplina a pesar de no estar en categorías más altas».

A nivel deportivo, es innegable que entre la multitud de cualidades que puede aportar, destaca su veteranía. «Es ilusionante poder intentar ayudar a los más jóvenes puesto que es una de las cosas que más me gusta del fútbol. Hacerles ver cómo actuar en determinadas situaciones en base a lo que yo he vivido y echarles un mano en lo que pueda», sostiene Curro.

«Martagón es de 10»

Como el timón de este barco no se maneja solo, también tiene palabras para el técnico, Diego Gallardo 'Martagón'. «Lo conocía de enfrentarme a él en su etapa de entrenador en Campanario, pero no personalmente y puedo decir que es un hombre de 10. Es de las personas que me ha ganado en todo; es una maravilla cómo te trata, sus entrenamientos porque es un tipo serio que le gusta lo que hace».

Por último, en cuanto al objetivo, Curro confiesa que le encantaría vivir el ascenso con este equipo. «A eso hemos venido y esperemos que este sea el año porque creo que Quintana merece estar en una categoría superior, como mínimo».