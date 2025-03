Los árbitros atizan al Real Madrid por «presionar sin ética, educación ni respeto»

Amador Gómez Madrid Miércoles, 22 de noviembre 2023, 12:41 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, atizó este miércoles al Real Madrid por «presionar, sin ética, educación ni respeto» a los colegiados a través de su televisión oficial. «No es positivo ni correcto que antes de que se dispute un partido se presione al árbitro, y se está haciendo cada semana con todos los árbitros», lamentó el máximo dirigente del CTA, después de que Real Madrid TV haya apostado por recordar actuaciones supuestamente perjudiciales para el club blanco, «incluso sacando imágenes de árbitros que están hoy en Primera División de cuando le pitaron al Castilla en Segunda B».

«Yo recuerdo dos equipos (Atlético y Sevilla) que han salido a contrarrestar eso y a decir que no es lógico que se produzca ese ataque contra los árbitros», apuntó Medina Cantalejo, quien elogió la actuación de los colegiados en el primer tercio de la temporada, aunque reconoció que «hay aspectos mejorables». «El año pasado reconocimos que no había sido una buena temporada a nivel técnico, pero en lo que se lleva de esta campaña ha habido muchísimos aciertos y estamos muy satisfechos, porque ha habido un buen desempeño dentro de las áreas, y quien diga que las manos están siendo un problema no hace un seguimiento de la competición», se defendió el dirigente andaluz. «En Segunda ha habido dos manos erróneamente sancionadas, tanto por el árbitro de campo como por el de VAR, y en Primera me viene a la cabeza un error manifiesto», aseguró.

También criticó Medina Cantalejo «a los futbolistas que hacen mobbing a los árbitros» y a Florentino Pérez por sus quejas hacia el colectivo durante la asamblea del Real Madrid celebrada recientemente y aseguró que respeta «de manera total» las declaraciones del presidente de la entidad blanca, aunque dijo no compartirlas «por motivos obvios». «Solicitar una intervención gubernamental sobre la estructura arbitral… ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos echen a todos? ¿Que dejemos de pertenecer a la FEF y nos vayamos a otro sitio solos?», se preguntó.

Respondió también a Carlo Ancelotti, quien ha exigido un mayor respeto a los técnicos, y Medina Cantalejo fue contundente: «Si hay algo que tienen los árbitros españoles, desde que entramos de pequeñitos, es un tremendo respeto por los entrenadores». «El otro día tuvimos una reunión, que fue positiva, y vamos a tener más», anunció, al igual que anticipó que el objetivo del CTA es acordar con LaLiga que se aproveche la tecnología para escuchar las conversaciones entre el árbitro de campo y el árbitro de VAR.

Respecto al 'caso Negreira', admitió que «ha hecho muchísimo daño al arbitraje y al fútbol español» y reclamó que «quien lo haya hecho, que lo pague, sea de la familia Negreira, del Barcelona o de quien sea». «Si el juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague, al máximo grado que la justicia estipule», apuntó.

Presentó su dimisión

«Desde que el caso saltó a la luz pública, la sorpresa fue tremenda. A partir de ese momento pusimos en manos de Fiscalía, Antiviolencia e Integridad toda la información que nos requerían y más. Se inició un proceso judicial en el que estamos inmersos y tenemos que respetar el auto del juez Aguirre, pero no lo compartimos. Hablar de indicios, de comentarios, de que hay un grupo de árbitros que ha estado ahí… Nosotros lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes se resuelva este caso», aseguró. También desveló que «cinco minutos después de que fuese nombrado Pedro Rocha presidente de la FEF», puso su cargo a disposición del sustituto de Luis Rubiales.

Medina Cantalejo destacó que «el cambio más importante esta temporada han sido las tarjetas rojas por juego violento, que han tenido una disminución importante». «El año pasado fuimos tremendamente criticados por ello, con respecto a otras ligas. Las rojas en la Premier, sin embargo, han subido muchísimo, porque el nivel de lesiones el año pasado fue preocupante. Aquí han bajado, porque la primera función del árbitro es proteger a los jugadores», subrayó.