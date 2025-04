La Fiscalía pide citar a Luis Enrique y a Valverde por el 'caso Negreira'

Óscar Bellot Madrid Lunes, 13 de marzo 2023, 12:57 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

La Fiscalía ha pedido que Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde sean citados a declarar como testigos en el 'caso Negreira'. La denuncia que presentó el pasado viernes el Ministerio Público contra el Barça, los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos Albert Soler y Òscar Grau y el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira por los pagos de más de siete millones de euros que la entidad culé abonó al que fuera dirigente arbitral entre 2001 y 2018, incluye los nombres de los dos técnicos porque ambos desfilaron por el club azulgrana entre 2014 y 2018, un periodo en el que este habría intentado influir en las decisiones de los colegiados mediante su relación con el que fuera número dos del estamento.

El Ministerio Público quiere saber si Luis Enrique y Valverde, en su calidad de preparadores del Barça, tuvieron constancia de la existencia de unos análisis que, según esgrimió el club que preside Joan Laporta en el comunicado que emitió nada más estallar el escándalo, consistían en «informes técnicos relacionados con el arbitraje» que iban destinados al «cuerpo técnico del primer equipo». La Fiscalía solicitó dichos informes a la entidad azulgrana pero no ha podido acreditar su existencia, por lo que ha instado al Juzgado de Instrucción número 1 de la Ciudad Condal a que llame a declarar al que fuera seleccionador español y al actual entrenador del Athletic para que expliquen si tuvieron noticia de esos documentos.

Cabe recordar que Valverde fue requerido al respecto por los periodistas en la previa del partido de Liga que midió el pasado domingo al Athletic con el Barça en San Mamés y dejó claro que nunca llegó a recibir información procedente de Negreira pese a haber entrenado a los azulgranas durante dos temporadas y media, si bien solo la primera se vería afectada puesto que los pagos cesaron en 2018 por orden del entonces presidente Josep Maria Bartomeu.

«Ha sido una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto», respondió el Txingurri cuando los informadores le preguntaron si sabía de los pagos al exvicepresidente del CTA. «Es una cuestión que nos pilla un poco lejos. O ahora mismo me pilla un poco lejos. Supongo que se irá aclarando con el tiempo, porque todavía no tenemos todos los datos. Ha sido una sorpresa pero tenemos que ser cautos para ver por dónde va todo esto», agregó. El técnico del Athletic explicó que en su actual club también se elaboran informes de los árbitros, pero especificó que le llegan a su ayudante Jon Aspiazu y que él a veces los mira. «En Barcelona ni los miraba y no sabía ni que existían», insistió.

El CSD entra en acción

Mientras tanto, el Consejo Superior de Deportes (CSD) confirmó este lunes que también se personará en el 'caso Negreira' si el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona admite la causa a trámite y urgió a Joan Laporta a explicar el papel del club culé en el mayor escándalo en la historia del fútbol español.

«La intención del CSD es personarse, pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción, ese juzgado tiene que admitirlo a trámite y ahí será cuando nosotros, con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa», señaló José Manuel Franco en declaraciones efectuadas a 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

El secretario de Estado para el Deporte expresó su preocupación por un asunto que está manchando el fútbol español y, por extensión, a otras disciplinas. «Lo que es malo para el fútbol, es malo para el deporte español. Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros», arguyó Franco, que instó a Laporta a que ofrezca explicaciones cuanto antes. «Pido al señor Laporta que nos aclare de una vez qué es lo que ha pasado. Si hay cosas que las desconocemos, que las diga. La masa social del FC Barcelona también merece una explicación», agregó.

Al igual que el CSD, también LaLiga, la Federación Española de Fútbol (FEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) adelantaron previamente su intención de personarse como acusación particular en el 'caso Negreira', como hizo asimismo el Real Madrid el domingo al sentirse «perjudicado» por un asunto que ha puesto en tela de juicio la limpieza de las competiciones y que amenaza con excluir al Barça de los torneos europeos durante una temporada.

La Fiscalía ha denunciado al Barça, como persona jurídica, por un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, mientras que a Bartomeu y a Rosell se les acusa también de un delito de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. Según el escrito del Ministerio Público, el objetivo de la entidad azulgrana era que, «a cambio de dinero», el ex número dos del CTA «realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones». El exdirigente de los colegiados, sin embargo, declaró ante la Agencia Tributaria que fue contratado por el Barça porque el club pretendía garantizarse arbitrajes «neutrales» que no le perjudicasen.