La Cruz gana al Getafe y acaricia la permanencia a mitad de temporada

Está visto que La Cruz Villanovense solo sabe ganar o perder. Por suerte, gana más que pierde gracias a que gana casi todo lo que juega en casa. Su última víctima fue ante el Getafe (1-0) y ya van siete victorias en ocho partidos disputados en el Anexo Villanovense. Y, lo que es más importante, suma 27 puntos que le dejan a poco más de nueve de la salvación virtual.

La permanencia de La Cruz Villanovense parece encarrilada y, si mira hacia arriba y si mantiene este promedio, se presenta como un candidato para optar a uno de los cuatro o cinco puestos de Copa del Rey a final de temporada.

Su triunfo ante el Getafe llegó a base de seriedad y trabajo. No le quedó otra para superar a un Getafe que, por mucho que no esté atravesando su mejor temporada, se presentó como un rival digno que pudo acariciar lo que otros equipos no pudieron, es decir, sumar en Villanueva de la Serena.

Pero todo se decidió con un gol en el minuto 40. Ese 1-0 para La Cruz Villanovense llegó tras un centro desde la izquierda y un remate de cabeza de Merchán, tras un doble intento, ante el que no pudo hacer nada el meta getafense. En la segunda parte, La Cruz hizo gala de una gran seriedad en defensa.