La Cruz encaja una goleada ante el Atleti

Redacción BADAJOZ. Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Cruz Villanovense sigue sin conocer la victoria tras cuatro jornadas disputadas. En su casillero solo figura el punto que consiguió la pasada jornada frente al Trival Valderas del Alcorcón, y en esta nueva cita sufrió una contundente derrota en el campo del Atlético de Madrid, que hasta la fecha no estaba firmando una buena temporada.

Sin embargo, ante los extremeños cuajó el mejor partido hasta el momento y se impuso con claridad por 6-0.

Los goles rojiblancos llevaron la firma de Rubén Gómez, autor de un doblete y gran protagonista del choque, además de Fitzgerald, Cubo, Juan y Bazaga, que completaron la goleada. Rubén, además, venía de brillar en la UEFA Youth League.

Por su parte, la Cruz Villanovense deberá seguir buscando su primera victoria. La situación comienza a ser preocupante, ya que el equipo extremeño podría caer a la última plaza si el Unionistas de Salamanca logra sumar ante el Valladolid en casa o si el Diocesano puntúa en su duelo frente al Real Madrid, previsto a las cinco de la tarde en los campos de Pinilla. El otro representante extremeño, el Badajoz, afronta su compromiso al mediodía en el campo del Burgos, también con la urgencia de sumar.