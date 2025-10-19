La Cruz y el Badajoz vuelven a sonreír

El balance extremeño en la quinta jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil deja dos victorias de peso y una derrota dolorosa. Badajoz ... y La Cruz Villanovense reaccionan y compiten, mientras que el Diocesano sigue hundido como colista y aún no ha estrenado su casillero.

El Badajoz encadena su segundo triunfo consecutivo tras imponerse en casa por 1-0 al Unionistas de Salamanca. El equipo blanquinegro, que ya venía reforzado tras ganar en Burgos la semana anterior, volvió a mostrarse firme y competitivo, y se instala en la zona media de la tabla. El único tanto del partido llegó nada más iniciarse la segunda mitad: minuto 48, jugada muy bien trabajada y remate certero de Aitor Giles para decidir un encuentro que el cuadro extremeño supo controlar desde la solidez, sin conceder apenas ocasiones a un rival incómodo.

Victoria también –y muy significativa– para La Cruz Villanovense, que por fin celebra su primer triunfo en la temporada. Lo hizo ante un adversario de peso como el Getafe, al que derrotó por 2-1 en un partido de mucha resistencia emocional. El 1-0 llegó en el 70, cuando Molli botó un córner y Hervás firmó un cabezazo inapelable. Los madrileños se lanzaron a por el empate sin red, y eso lo aprovechó Ginés en el 95 para colocar el 2-0 que parecía definitivo. Aun así, el Getafe marcó el 2-1 en la última acción del partido, sin margen ya para más. Pese a la victoria, los villanovenses siguen en descenso, pero esta vez con un mensaje claro: compiten, resisten y empiezan a sumar.

El trago amargo llega desde Valladolid. El Diocesano, que probablemente cuajó su mejor actuación del curso, volvió a quedarse sin premio (2-1) y se mantiene como único equipo del grupo sin puntuar. Se adelantó con un gol de Iker en el minuto 32, pero el Valladolid reaccionó nada más volver de vestuarios: Adri Rodríguez empató en el 50 y, en la recta final, Ismael firmó la remontada. Un golpe duro para un equipo que muestra signos de mejoría, pero vive aún sin oxígeno.