El Valladolid anota uno de sus goles ante el Diocesano. RV CANTERA
DIVISIÓN DE HONOR

La Cruz y el Badajoz vuelven a sonreír

Los serones ganaron al Getafe (2-1) y los pacenses al Unionistas (1-0), mientras que el Diocesano perdió en Valladolid (2-1)

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

El balance extremeño en la quinta jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil deja dos victorias de peso y una derrota dolorosa. Badajoz ... y La Cruz Villanovense reaccionan y compiten, mientras que el Diocesano sigue hundido como colista y aún no ha estrenado su casillero.

