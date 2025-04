Cristiano Ronaldo consuma su divorcio con el Manchester United

Óscar Bellot Madrid Martes, 22 de noviembre 2022, 18:56 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

En vísperas de la puesta de largo en el que será su quinto Mundial, Cristiano Ronaldo vuelve a copar los titulares. El Manchester United anunció este martes un pacto con el crack luso para su salida, poniendo fin de esta forma a una situación insostenible desde hace meses. «Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro», señala el comunicado emitido por la entidad mancuniana. «Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo», agrega la fría nota que sacudió el planeta fútbol.

«Tras las conversaciones con el Manchester United hemos acordado rescindir nuestro contrato antes de tiempo. Amo al United y amo a sus fans, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío. Le deseo al equipo todo el éxito para el resto de la temporada y para el futuro», señaló por su parte el también exfutbolista de Sporting de Portugal, Real Madrid y Juventus.

La segunda etapa de Cristiano Ronaldo en Old Trafford culmina con un tormentoso divorcio que se convirtió en la única salida factible desde que el astro arremetiese días atrás contra la directiva del Manchester United, su hasta ahora técnico y varios de sus compañeros en una entrevista concedida al periodista Piers Morgan. La andanada del quíntuple ganador del Balón de Oro soliviantó a las altas esferas del United y selló un culebrón que comenzó cuando Ten Hag le relegó al banquillo. Una bofetada en toda regla para el ego de una figura acostumbrada a ser el centro de gravedad en todos los equipos en los que ha militado y que, a sus 37 años, se resiste a abandonar dicho estatus.

El agrio enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United incidió en el mal inicio de temporada por parte de los diablos rojos. Los Glazers, dueños del club, se echaron en brazos de Ten Hag con la esperanza de que pusiese fin a la larga travesía por el desierto de un conjunto que cayó en picado después de que Sir Alex Ferguson abandonase el banquillo que ocupó durante más de dos décadas. Pero Ten Hag y Cristiano Ronaldo chocaron desde el primer día.

El técnico consideraba que Cristiano debía asumir una condición de mero revulsivo, algo que el crack consideraba como un insulto a su deslumbrante carrera. «No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto», aseveró en la volcánica charla con Piers Morgan. Pero el portugués fue más lejos y apuntó también contra otros estamentos del United. «Me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra», dijo.

Cristiano no se sintió arropado por el club después de que uno de los bebés que esperaba junto a su pareja, Georgina Rodríguez, falleciese de forma prematura y otro sufriese una enfermedad que motivó su hospitalización. «Tuve una pretemporada muy mala. Tuve algunos problemas en las vacaciones, donde uno de mis hijos tuvo bronquitis. Yo estaba en Mallorca y tuvo que pasar una semana en el hospital. La gente se inventaba historias de que yo quería viajar. La gente necesita darse cuenta de que soy un ser humano y quiero estar con mi familia. Soy un ser humano y pasé por momentos difíciles. Hablé con el director y presidente de United y como que no creían que algo estaba pasando. Nunca voy a cambiar la salud de mi familia por el fútbol, nunca. Eso realmente me dolió. Ellos dudaron de mis palabras », explicó.

Suena el Newcastle

Cristiano afeó la política deportiva del United. «No he visto evolución en el club desde que se fue Sir (Ferguson), la progresión ha sido cero», analizó. Criticó de igual forma la elección del alemán Ralf Rangnick como mandamás de dicha parcela. «Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él», indicó una estrella que también se quejó de la falta de ambición de algunos de los jóvenes valores del United, los cuales, a su juicio, debían seguir su ejemplo.

La rajada dinamitó todos los puentes y el Manchester United aceleró su salida. Pero el mal ambiente se hizo extensible a la selección portuguesa, cuya preparación del Mundial de Qatar se vio ensombrecida por la guerra sin cuartel del máximo artillero histórico de las 'Quinas' contra el United. El frío saludo con su compañero Bruno Fernandes y otro desencuentro con Joao Cancelo daban buena cuenta del enorme problema que tenía entre manos Fernando Santos.

El acuerdo alcanzado entre el United y Cristiano para la marcha de este del club del que fue bandera en su primera etapa y que le sirvió como catapulta hacia un estrellato asentado definitivamente con las cuatro Champions que levantó con el Real Madrid, cierra ese frente, pero abre otro con el que tendrá que convivir ahora la selección portuguesa como es el futuro del astro. La prensa británica apunta ya al Newcastle como posible destino de un jugador que ya es agente libre y que, por lo tanto, puede firmar por cualquier club, aunque no podrá ser inscrito hasta la apertura del mercado invernal de fichajes el próximo 2 de enero.

Su agente, el poderoso Jorge Mendes, tocó las puertas de muchos grandes en verano sin suerte porque Cristiano quiere seguir siendo el buque insignia allá donde vaya y casi nadie está dispuesto a concederle ese rol en el crepúsculo de su carrera. Pero el futbolista confía en que un buen papel en el Mundial de Qatar le sirva como trampolín a la hora de reflotar una trayectoria que entró en curva descendente tras su adiós al Real Madrid en 2018.