El Coria cae eliminado por el Toledo en octavos de final

El Coria cayó eliminado (1-0) este miércoles ante el Toledo en el Salto del Caballo en los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación. El conjunto celeste llegaba a esta fase tras eliminar la pasada semana al Jaraíz.

Salieron mejor los locales, generando más acciones de peligro en los primeros 20 minutos. La primera gran ocasión para los celestes llegaría al borde del descanso cuando Mercadal se internaba para cederla al punto de penalti para que rematara Juanjo Chavalés, aunque el balón se marchó alto.

En la segunda parte, la misma tónica, ningún equipo imponía su ley y no fue hasta los instantes finales cuando se decidió el signo del cruce. En el minuto 86 los castellanomanchegos se adelantaban con un tanto de penalti de Luis Molina que a la postre sería definitivo.