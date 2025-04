Xavi: «El Madrid es favorito»

Daniel Panero Madrid Miércoles, 1 de marzo 2023, 18:57 Comenta Compartir

«El Real Madrid es favorito, porque es el campeón de la Champions y de la Liga. Además, llega en un buen momento, independientemente de lo que pasó en la Supercopa», aseguró Xavi Hernández este miércoles. El técnico culé quiso restar presión a los suyos pasando la patata caliente al eterno rival después de dos tropiezos consecutivos que han hecho saltar todas las alarmas en el conjunto azulgrana.

Pese a esos malos resultados y la magnitud del rival, a Xavi no se le ha pasado por la cabeza cambiar el estilo de su equipo de cara al clásico. «Lo planteamos de la misma manera que siempre contra el Real Madrid. Es un rival duro, que a veces no te domina pero con una transición y dos toques se planta en tu portería. Saldremos a ganar y a demostrar nuestra personalidad. Es una oportunidad de ganar otro título», afirmó.

Para ganar la Copa, el Barça se tendrá que sobreponer a bajas capitales en el engranaje culé como las de Pedri, Dembélé y Lewandowski, tres ausencias que para Xavi no deben servir de excusa. «Tenemos bajas importantes, pero podemos competir. Debemos ser más equipo que nunca en defensa, en ataque y en estrategia. Tenemos que tener la pelota, personalidad y minimizar las pérdidas. Hay que tirar de nuestro modelo de juego, como en la Supercopa», dijo al respecto, aunque reconoció que en el caso de Pedri es una «baja muy sensible».

Los encargados de suplir esas ausencias pueden ser Ferran Torres y Ansu Fati, dos jugadores que hasta ahora han tenido un rol secundario y que deben dar un paso al frente en un gran escenario. En el caso del primero, Xavi asegura que «hay que darle confianza» y que «tiene esa capacidad para marcar diferencias en un equipo como el Barça», mientras que en el caso del segundo considera que «debe ser importante para el equipo» y que se «siente feliz y motivado» después de haber superado sus problemas físicos.

Sin miedo escénico

Otro elemento que puede marcar el choque ante el eterno rival es la presión de jugar en una eliminatoria en el Santiago Bernabéu, un hábitat que puede ser determinante pero en el que Xavi prefiere no pensar. «Voy con ilusión y ganas porque me motiva mucho ir al Bernabéu. Me encantaría jugar y tener el balón en el centro del campo. Ganar allí es una sensación muy bonita. Hay que pensar en positivo. Hemos competido bien hasta ahora, estamos en una situación idónea y privilegiada para ganar títulos. Se puede torcer, pero estamos trabajando«, añadió.

Por último, Xavi quiso hacer una valoración de lo que supondría ganar en el Bernabéu. «Todo marcará la temporada. Si ganamos o no, marcará, porque aquí marca cada día. Nos iría muy bien para ganar confianza», concluyó.