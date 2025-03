Xavi: «Dembélé debería hacer un esfuerzo por renovar»

Daniel Panero Martes, 4 de enero 2022, 14:26 | Actualizado 14:46h. Comenta Compartir

Xavi Hernández presionó este martes a Ousmane Dembélé para renovar su contrato con el Barcelona, cuando el delantero francés se está planteando si continúa o no su carrera en el Barcelona. «Estoy esperando a que Dembélé haga un esfuerzo. El proyecto deportivo no puede ser mejor para él. Espero un esfuerzo por su parte», insistió el técnico azulgrana, quien reconoce que el futuro del futbolista «depende del club y de él».

«Debería pensar en él y en su futuro», lanzó Xavi, quien la víspera de que el Barça debute en la Copa contra el Linares también admitió la posible marcha de Coutinho pero no quiso hablar de Morata ni Haaland. «Para que haya entradas debe haber salidas. No he hablado con Coutinho. Estamos pendientes de inscribir a Ferran Torres y a Dani Alves», dijo Xavi. «No vamos a hablar de hipótesis, sino de los que tenemos. Ni Morata ni Haaland son mis jugadores«, zanjó.

Xavi reconoció que el Barcelona «está trabajando en el mercado de invierno» y alabó la gestión de Joan Laporta. «Su mensaje es positivo. Estamos volviendo, trabajando duro. Si nos hundimos en la miseria esto no sirve. Hay que ser positivos y seguir al presidente. Marca el camino», proclamó el entrenador catalán, a quien le gusta «la ambición de Laporta».

«Comparto el optimismo del presidente. Soy afín a él, a su carácter. Es un tío muy valiente y estoy encantado con él. Eramos novemos en la Liga y ahora somos quintos y estamos cerca de la Champions. No es fácil. Trababamos duro para devolver al Barça donde se merece», apuntó el entrenador del equipo que defiende el título de Copa y espera contra el Linares «un partido difícil y complicado».