COPA DEL REY El Villanovense de Cobos ya espera el bombo de los grandes en la Copa del Rey Los jugadores del Villanovense celebran en el vestuario el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey / OPTA Los goles de Pajuelo, Poley y Leandro meten al club serón en los dieciseisavos de final OPTA / Mutilva Baja (Navarra) Miércoles, 17 octubre 2018, 23:25

El Villanovense se impuso a domicilio ante la Mutilvera (1-3) y accede a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Por tanto, el conjunto dirigido por Julio Cobos Montero estará en el bombo el próximo viernes y ya espera a su rival de la próxima ronda, con el sueño y el anhelo de poder medirse a uno de los grandes del fútbol español.

Lo cierto es que las cosas se le pusieron muy bien a los de Villanueva de la Serena tras adelantarse en el marcador por mediación de Ángel Pajuelo cuando apenas se habían disputado los trece primeros minutos del encuentro. No obstante, los navarros no se rindieron y no le perdieron la cara en ningún momento partido. De hecho, el conjunto local dominó durante los primeros cuarenta y cinco minutos de la contienda, hasta que Losantos puso las tablas en el marcador tras un saque de esquina sacado en corto. En la jugada anterior, el capitán, Ederra, erró un penalti que derivó precisamente en el córner que terminó en el tanto del empate.

Hasta la llegada del descanso, los de Mutilva llevaron la manija del partido y dispuso de ocasiones para adelantarse en el marcador. Tras el paso por los vestuarios, un libre directo de Poley se coló en la portería de la Mutilvera y devolvió la ventaja a los de Villanueva de la Serena.

1 MUTILVERA Jorge López, Álvaro Aldave, Imanol Barace, Rubén Aguas, Javier Briñol, Marcos Munarriz (Erick Araque, min.78), Juan Los Santos, Jesús Ayensa, Adrián Alfonso (Sebastián Gómez, min. 67), Eztieder Jakoisti, Daniel Ederra, (Iván Martínez, min. 36). 3 VILLANOVENSE Ismael Gil, Sergio Domínguez, José María Tapia, Fco Javier Sánchez, Jose Antonio Espin, Ángel Pajuelo, Eduard Marian (Leandro Martínez, min. 59), Borja García, Andrés J. Carrasco (Esteban, min.87), Gonzalo Poley (Manuel Raillo, min. 65), Francisco Martínez. Árbitro: Sr. Alejandro Sánchez Pulido, asistido por Gimeno y Salvador (comité aragonés). Amonestó a los locales Sebastián Gómez (70') y a Álvaro Aldave (77'). Enseñó cartulina amarilla a los visitantes José Antonio Espin (33'), Sergio Domínguez (33'), Gonzalo Poley (34') y a Borja García (94') Incidencias: 32avos de Copa del Rey. Lleno absoluto en el Valle de Aranguren. El jugador visitante Cristian Márquez fue sustituido a última antes de comenzar el encuentro, entrando en su lugar Sergio Domínguez. Goles: (0-1) min. 13, Ángel Pajuelo. (1-1) min. 34, Juan Los Santos. (1-2) min. 49, Gonzalo Poley. (1-3) min. 91, Leandro Martínez.

Los locales acusaron mucho el segundo tanto del Villanovense y les costó combinar mucho en la medular del terreno de juego. Acabaron replegándose ante la presión del Villanovense, aunque en los últimos compases, los navarros volvieron a tener en sus manos el empate, pero el meta del conjunto extremeño, Isma Gil, estuvo certero y evitó forzar la prórroga. Ya con el tiempo cumplido, tras un fallo defensivo de la Mutilvera, Leandro selló el pase de los extremeños a la siguiente fase de la Copa del Rey. Persmiso para soñar de los hombres de Julio Cobos.