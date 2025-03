Ultimátum de Xavi a Dembélé: «O renueva o se va»

R. C. MADRID Miércoles, 19 de enero 2022, 13:30 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

Xavi Hernández fue terminante sobre las negociaciones con Ousmane Dembélé. «O renueva o se va. O una cosa o la otra», dijo el técnico del Barça cuando le preguntaron en la previa del duelo copero frente al Athletic sobre si seguirá contando con el extremo francés en caso de que no prolongue el contrato que vence el 30 de junio de 2022. «Estamos en una situación compleja, difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu está en conversaciones y no podemos esperar más», espetó.

Xavi abogó en su día por la renovación de Dembélé, al que considera un futbolista diferencial. Pero el técnico egarense ha acabado cerrando filas con el club, harto de las peticiones desorbitadas del futbolista. «No quiero faltar el respeto a nadie. El mensaje es claro. O renueva o a buscar una solución de salida», insistió. «A mí él me dice que quiere quedarse. Preguntadle a él», dijo cuando le cuestionaron por los motivos por los que las negociaciones siguen enquistadas, si bien negó que el futbolista le haya decepcionado.

Habló Xavi del Athletic, al que ensalzó. «El partido de principio de temporada nos sirve de referencia. Tiene uno de los mejores entrenadores de los últimos años. Un rival muy intenso, muy agresivo. Exigen mucho, sobre todo en su casa. Salen muy bien a la contra. Puede ser una de las mejores hornadas del Athletic de los últimos años. Trabajan muy bien. A partido único, lo hace muy atractivo. Llegar lejos en esta competición nos hace ilusión», manifestó.

Defenfió a Busquets, señalado por su error en el clásico de la Supercopa de España. ¿Por qué se critica al mediocentro? «»Porque no hay resultados. Cuando no hay resultados... A mí también me critican. Esto es así. Para mí es imprescindible, incuestionable. Sabe que cometió un error, pero eso son estados de forma. Si jugamos en bloque, es el mejor del mundo en su posición. Sin duda«, apuntó. »Injusticias hay muchas. Es normal. Estamos en el Barça y hay debates. Lo aceptamos. Recuerdo que hubo un debate con Busquets en 2010 en la selección. Decían que no debía jugar y al final... campeones del mundo«, agregó.