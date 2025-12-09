Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense, los grandes agraciados en el sorteo de Copa

Ignacio Tylko Madrid Martes, 9 de diciembre 2025, 13:41 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

Talavera, Guadalajara, Atlético Baleares y Ourense son los equipos que han resultado más agraciados en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey al enfrentarse al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, respectivamente. Una ronda con solo un duelo entre equipos de la máxima categoría, el que medirá al Alavés y al Sevilla en Mendizorroza. Así lo deparó el sorteo celebrado este martes en los locales de la Federación Española de Fútbol, con el alemán Bernd Schuster en este caso como maestro de ceremonias. Un centrocampista extraordinario y afortunado en la Copa al poder presumir de seis títulos, tres con el Barça, uno con el Real Madrid y dos con el Atlético.

Las plantillas más felices, y también sus aficiones, son, sin duda, la talaverana y la alcarreña. Representantes de clubes de la modesta Primera RFEF, sus jugadores tendrán la gran fortuna de poder verse las caras y saludar a sus ídolos del Real Madrid y el Barça, los dos transatlánticos del fútbol español. Un celebrado pellizco económicio para ambos clubes por los ingresos de taquilla y televisión en los partidos que tendrán lugar en el Prado de Talavera y el estadio Pedro Escartín de Guadalajara.

Si blancos y azulgranas no pueden fallar, tampoco les está permitido un error en su estreno copero de esta campaña a colchoneros y leones, los otros dos representantes de la Supercopa de España que quedaron exentos en las dos primeras eliminatorias. El conjunto del Cholo Simeone se medirá al Atlético Baleares, único superviviente de Segunda B tras haber firmado una gesta soberbia ante el Espanyol en segunda ronda.

Los ourensanos, campeones de la Copa Federación y primeros en conocer su rival en dieciseisavos, deseaban al Real Madrid o el Barça, pero se verán las caras ante un rival con tranta tradición copera como en el Athletic. Haría bien en no fiarse el conjunto de Ernesto Valverde porque en O Couto ya han hincado la rodilla este curso dos primeras como el Oviedo y el Girona.

El Eldense y el Real Murcia, equipos de Primera RFEF, ya sabían que les iba a corresponder en suerte algún equipo de Primera. No tendrán enfrente a adversarios que competirán después en la Supercopa, pero también acogieron de buen grado sus compromisos ante la Real Sociedad y el Betis, respectivamente.

El único partido que no podrá disputarse entre el 16 y el 18 de diciembre, las fechas establecidas, será el cruce del Rayo Vallecano ante el Granada en el Nuevo los Cármenes. Y es que los franjirrojos afrontal el último partido de la fase liga de la Conference ese mismo jueves ante el Drita, a partir de las 21.00 horas. Esa eliminatoria se aplazará hasta el 6 de enero.

La suerte está echada y seguro que habrá más sorpresas. Si en la primera ronda cayó el oviedo, en la segunda dos primeras se vieron apeados del torneo del KO. Se trata del Espanyol, que fue superado por el Atlético Baleares por 1-0, y el referido Girona, que perdió en O Couto por 2-1. También sorprendió la victoria del Talavera al Málaga y que equipos como el Villarreal y el Celta llegasen hasta las tandas de penaltis para superar al Villarreal y el Antoniano, respectivamente.

Dieciseisavos de final: Días 16, 17 y 18 de diciembre

Ourense - Athletic Club

Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Talavera de la Reina - Real Madrid

Guadalajara - Barcelona

Real Murcia - Betis

Eldense - Real Sociedad

Burgos - Getafe

Cultural Leonesa - Levante

Eibar - Elche

Deportivo de La Coruña - Mallorca

Racing de Santander - Villarreal

Sporting de Gijón - Valencia

Huesca - Osasuna

Granada - Rayo Vallecano

Albacete - Celta

Alavés - Sevilla