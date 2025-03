Real Madrid-Barça y Osasuna-Athletic, en semifinales de Copa

Amador Gómez Madrid Lunes, 30 de enero 2023, 13:32 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

Habrá clásico en las semifinales de la Copa del Rey, cuatro años después de la eliminatoria que Real Madrid y Barcelona disputaron en la temporada 2018-2019, cuando el equipo azulgrana superó al blanco (1-1 en el Camp Nou y 0-3 en el Bernabéu) en la ronda previa a la final, para perder después el partido por el título ante el Valencia. La otra semifinal enfrentará a Osasuna y Athletic, que al haber evitado a los dos colosos del fútbol español en la única eliminatoria a ida y vuelta ven más posibilidades de alcanzar la final que se disputará el 6 de mayo en La Cartuja.

El Barça y el Athletic tendrán la posibilidad de decidir sus respectivas eliminatorias en el Camp Nou y en San Mamés, entre el 4 y el 6 de abril. Los partidos de ida en el Santiago Bernabéu y El Sadar se jugarán entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, después de que la Federación Española de Fútbol (FEF) retrasase este mismo lunes, tras el sorteo, las fechas previstas (8 de febrero y 1 de marzo), ya que la segunda semana del próximo mes el campeón de Europa comenzará a disputar el Mundial de Clubes en Marruecos.

Después de no haber quedado emparejados ni en octavos ni en cuartos, Madrid y Barça sí se jugarán el pase a la final en una explosiva eliminatoria entre los dos eternos rivales que están peleando por el título de Liga y dentro de un mes comenzarán otra gran batalla en el torneo del KO. Antes de recibir al Barça, el Madrid se enfrentará solo una semana antes al Liverpool (el 21 de febrero) en la ida de octavos de final de la Champions, mientras que el de Xavi Hernández jugará en la Europa League contra el Manchester United el 16 de febrero, con el vuelta en Old Trafford una semana después.

Por si el cruce de Copa no fuera suficientemente exigente, el Madrid-Barça llegará además para los blancos inmediatamente después de la visita del Atlético al Bernabéu en la Liga, con los rojiblancos con ganas de venganza tras su dolorosa y polémica eliminación en cuartos de final, con prórroga incluida, en el coliseo blanco. Más dificultades por tanto para el Real Madrid en su semifinal contra el rey de Copas, que ha conquistado 31 títulos en esta competición, y cinco de ellos en las últimas ocho ediciones. Además, dentro de un mes, el Barça ya podrá contar seguramente con Ousmane Dembélé, que estará alrededor de tres semanas de baja tras lesionarse el sábado ante el Girona.

Bastante más afortunado resultó por tanto el Barcelona que el Real Madrid en el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde entraron en el bombo de semifinales los cuatro únicos clubes que no son sociedades anónimas y, 37 años después, los tres equipos con más títulos coperos. Tras el conjunto azulgrana, el Athletic suma 23 y el Madrid 19, pero los blancos no se proclaman campeones en esta competición desde 2014 y los leones desde 1984, aunque afrontarán contra Osasuna su cuarta semifinal consecutiva y han llegado a dos de las tres últimas finales. Osasuna, relevación de la temporada, es el único semifinalista que no ha conquistado nunca la Copa y regresa a esta eliminatoria 18 años después, aunque no le sonrío tanto la suerte como al Athletic, al tener que jugar la ida en El Sadar.

Tres clásicos en un mes

Aunque la ventaja de campo en indudable para el Barça y el Athletic, el Real Madrid considera que «el orden de los partidos puede que no sea tan determinante», según Emilio Butragueño, director de Relaciones Instituciones del club merengue. Hace dos semanas, en la final la Supercopa de España en Arabia Saudí, el Barça se llevó el primer título de la temporada al golear al Madrid por 1-3, y el azulgrana es ahora uno de los equipos más en forma, aunque los blancos van a más y también han recuperado el fútbol desde que perdieron ese encuentro, pese a su derrota en la Liga ante el Villarreal y el empate sin goles el domingo frente a la Real Sociedad.

El sorteo copero permitió que, gracias al enfrentamiento más esperado de la Copa, aunque ya no se pueda dar en la final, lleguen ha disputarse hasta tres clásicos, casi de forma consecutiva, en apenas un mes. Ente la ida y la vuelta de Copa, el Barça y el Madrid se enfrentarán también el fin de semana del 18 y 19 de marzo en el Camp Nou en la Liga, en un choque directo por el campeonato. Es decir, que en 35 días, estarán en juego para ambos las dos grandes competiciones nacionales, aunque siempre esté por encima la Liga. El ganador de las semifinales esperará en la final copera al vencedor de una eliminatoria que sí será inédita en el torneo del KO y que también promete por la rivalidad norteña entre Athletic y Osasuna.