Cacereño-Real Madrid e Intercity-Barça, en dieciseisavos de Copa

El Cacereño, uno de los dos únicos supervivientes de Segunda RFEF en la Copa del Rey, y el Intercity, representante de Primera RFEF, fueron este viernes los equipos más afortunados en el sorteo de dieciseisavos de final, ya que el conjunto extremeño quedó emparejado con el Real Madrid y el alicantino con el Barcelona. El Cacereño dio la noche del jueves la gran sorpresa en la segunda ronda copera, al eliminar a un 'primera', el Girona (2-1), mientras que el Intercity despidió al Mirandés (2-0) y solicitará recibir al Barça en el Rico Pérez.

Al Cacereño le tocó en suerte el rival que deseaba y recibirá en el Príncipe Felipe, el martes 3 de enero (21:00 h. La 1), al vigente campeón de Europa y de Liga, que debutará en esta edición del torneo en la tercera ronda de dieciseisavos, al igual que el Barcelona, el Valencia y el Betis, los participantes en la Supercopa de España que se jugará en Arabia Saudí (del 11 al 15 de enero). Los dieciseisavos coperos se disputarán, a partido único, entre el 3 y el 5 de enero, en los campos de los equipos de inferior categoría.

«En el equipo están locos, creen que he hecho magia», declaró el futbolista del Cacereño David Grande, encargado de extraer las bolas del bombo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas junto al jugador del Ibiza Jaume Villar. David Grande sacó precisamente la que llevaba el nombre del Cacereño e inmediatamente después fue Jaume Villar quien exhibió la del Real Madrid. «No me han tocado ni 20 euros en la Lotería de Navidad, pero hoy nos ha tocado el Real Madrid. Esto no se compra con dinero», se congratuló David Grande, autor del primero de los dos goles de su equipo el día anterior ante el Girona.

El Betis, defensor del título de Copa, se enfrentará al otro equipo de Segunda RFEF que ha llegado hasta la tercera ronda, el Ibiza Islas Pitiusas, mientras que La Nucía, de Primera RFEF, será el adversario del Valencia, subcampeón de la competición, en uno de los dos derbis que deparó el sorteo. El otro será el Linares-Sevilla, en el estadio del conjunto jienense.

Al Atlético de Madrid le correspondió un histórico de Segunda, el Oviedo, que recibirá el 4 de enero al equipo rojiblanco en el Carlos Tartiere (20:00 h., por Teledeporte), mientras que el único enfrentamiento entre equipos de Primera División será el Espanyol-Celta, en Cornellà.

Los dieciseisavos de Copa:

Martes 3 de enero

Espanyol-Celta. 19:00 h. (Movistar+).

La Nucía-Valencia. 19:00 h. (Movistar+).

Cartagena-Villarreal. 19:00 h. (Movistar+).

Cacereño-Real Madrid. 21:00 h. (La 1).

Ceuta-Elche. 21:00 h. (Movistar+).

Sporting-Rayo Vallecano. 21:00 h. (Movistar+).

Levante-Getafe. 21:00 h. (Movistar+).

Miércoles 4 de enero

Linares-Sevilla. 19:00 h. (Movistar+).

Logroñés-Real Sociedad. 19:00 h. (Movistar+).

Pontevedra-Mallorca. 19:00 h. (Movistar+).

Oviedo-Atlético. 20:00 h. (Teledeporte).

Intercity-Barcelona. 21:00 h. (Movistar+).

Alavés-Valladolid. 21:00 h. (Movistar+).

Jueves 5 de enero

Ibiza Islas Pitiusas-Betis. 16:00 h. (Movistar+).

Nàstic-Osasuna. 18:00 h. (Movistar+).

Eldense-Athletic. 20:00 h. (Movistar+).